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«С магнитным датчиком на технику»: Сапёр сообщил о немецких минах ВСУ в Курской области

ВСУ применили немецкие кассетные мины с магнитными датчиками против российской техники в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов.

Источник: Life.ru

«Среди наиболее часто встречающихся — немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки — артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели», — заявил эксперт.

По его словам, эти боеприпасы разбрасывались над позициями российских войск с использованием натовских снарядов калибра 155 миллиметров. Мины предназначены для поражения бронетехники и оснащены датчиками, срабатывающими на магнитное поле цели.

Подобные боеприпасы сложнее обнаружить стандартными методами разминирования, однако российские военные продолжают успешно защищать свои позиции и освобождают населённые пункты от врагов.

Ранее российский военнослужащий Руслан Казанцев смог обнаружить группу украинских солдат, укрывавшихся в подвале дома, благодаря пламени восковой свечи. Заметив дым, идущий из-под накидки, боец заподозрил, что в этом месте кто-то скрывается. ВСУ были ликвидированы с применением гранаты.

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