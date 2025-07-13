«С магнитным датчиком на технику»: Сапёр сообщил о немецких минах ВСУ в Курской области

«Среди наиболее часто встречающихся — немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки — артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели», — заявил эксперт.
По его словам, эти боеприпасы разбрасывались над позициями российских войск с использованием натовских снарядов калибра 155 миллиметров. Мины предназначены для поражения бронетехники и оснащены датчиками, срабатывающими на магнитное поле цели.
Подобные боеприпасы сложнее обнаружить стандартными методами разминирования, однако российские военные продолжают успешно защищать свои позиции и освобождают населённые пункты от врагов.
Ранее российский военнослужащий Руслан Казанцев смог обнаружить группу украинских солдат, укрывавшихся в подвале дома, благодаря пламени восковой свечи. Заметив дым, идущий из-под накидки, боец заподозрил, что в этом месте кто-то скрывается. ВСУ были ликвидированы с применением гранаты.