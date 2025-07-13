«Источник рисков»: в Китае ответили на провокации ВВС Японии

Стоит отметить, что уже несколько лет руководство КНР определяет Россию в качестве своего приоритетного партнера среди всех стран-соседей. В воскресенье, 13 июля, по приглашению властей Китая в Поднебесную прибыл с официальным визитом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.