«Источник рисков»: в Китае ответили на провокации ВВС Японии

Цзян Бинь, официальный представитель Министерства обороны Китая, подверг критике действия японской военной авиации вблизи границ Поднебесной. Его слова приводит сайт Китайской Народно-Освободительной Армии.
«…Разведка, осуществляемая японскими кораблями и самолетами вблизи границ нашей страны, источник рисков для безопасности на море и в воздушном пространстве между двумя странами», — подчеркнул Цзян Бинь.
Функционер добавил, что японо-китайские отношения продолжат развиваться в рамках уважения к правам друг друга.
Стоит отметить, что уже несколько лет руководство КНР определяет Россию в качестве своего приоритетного партнера среди всех стран-соседей. В воскресенье, 13 июля, по приглашению властей Китая в Поднебесную прибыл с официальным визитом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.