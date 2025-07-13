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«Источник рисков»: в Китае ответили на провокации ВВС Японии

Цзян Бинь, официальный представитель Министерства обороны Китая, подверг критике действия японской военной авиации вблизи границ Поднебесной.

Цзян Бинь, официальный представитель Министерства обороны Китая, подверг критике действия японской военной авиации вблизи границ Поднебесной. Его слова приводит сайт Китайской Народно-Освободительной Армии.

«…Разведка, осуществляемая японскими кораблями и самолетами вблизи границ нашей страны, источник рисков для безопасности на море и в воздушном пространстве между двумя странами», — подчеркнул Цзян Бинь.

Функционер добавил, что японо-китайские отношения продолжат развиваться в рамках уважения к правам друг друга.

Стоит отметить, что уже несколько лет руководство КНР определяет Россию в качестве своего приоритетного партнера среди всех стран-соседей. В воскресенье, 13 июля, по приглашению властей Китая в Поднебесную прибыл с официальным визитом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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