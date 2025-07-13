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Пленный боец ВСУ: батальон «Волки да Винчи» перестал быть элитным

По словам украинского военнослужащего, подразделение превратилось в обычное штурмовое.

Источник: Аргументы и факты

Батальон ВСУ «Волки да Винчи» перестал быть элитным и превратился в обычное штурмовое подразделение. Об этом заявил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Лимар Османов.

«В прошлые годы “Волки да Винчи” были одним из элитных и знаковых подразделений с большим рейтингом. На данный момент батальон опустился до обычного штурмового, куда берут всех “мобиков” (мобилизованных — прим. ред.) разного возраста и здоровья», — рассказал состоявший в «Волках» Османов.

Уточним, раньше «Волки да Винчи» входили в добровольческий украинский корпус «Правый сектор», внесенный в России в список запрещенных террористических и экстремистских организаций.

К слову, на днях сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали в Сумской области как минимум трех бойцов элитного украинского отряда «Химера» — из состава Главного управления разведки (ГУР) Украины.