Пленный боец ВСУ: батальон «Волки да Винчи» перестал быть элитным

«В прошлые годы “Волки да Винчи” были одним из элитных и знаковых подразделений с большим рейтингом. На данный момент батальон опустился до обычного штурмового, куда берут всех “мобиков” (мобилизованных — прим. ред.) разного возраста и здоровья», — рассказал состоявший в «Волках» Османов.