Батальон ВСУ «Волки да Винчи» перестал быть элитным и превратился в обычное штурмовое подразделение. Об этом заявил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Лимар Османов.
«В прошлые годы “Волки да Винчи” были одним из элитных и знаковых подразделений с большим рейтингом. На данный момент батальон опустился до обычного штурмового, куда берут всех “мобиков” (мобилизованных — прим. ред.) разного возраста и здоровья», — рассказал состоявший в «Волках» Османов.
Уточним, раньше «Волки да Винчи» входили в добровольческий украинский корпус «Правый сектор», внесенный в России в список запрещенных террористических и экстремистских организаций.
К слову, на днях сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали в Сумской области как минимум трех бойцов элитного украинского отряда «Химера» — из состава Главного управления разведки (ГУР) Украины.