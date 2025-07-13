Ким Чен Ын заявил о безоговорочной поддержке «всех» действий России на Украине

Глава российского МИД также предостерег США, Южную Корею и Японию от создания партнерства в области безопасности, направленного против КНДР, обвинив эти страны в том, что он назвал наращиванием военной мощи вокруг Северной Кореи. «Мы предостерегаем от использования этих связей для создания альянсов, направленных против кого бы то ни было, включая Северную Корею и, конечно же, Россию», — сказал он.