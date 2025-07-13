Ким Чен Ын заявил о безоговорочной поддержке «всех» действий России на Украине

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын вновь заявил, что он «безоговорочно» поддерживает все действия России во время конфликта на Украине, когда он приветствовал главу российского МИД Лаврова на недавно построенном морском курорте на восточном побережье своей страны.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в северокорейском городе Вонсан. В ходе встречи Ким подтвердил приверженность своего правительства «безоговорочной поддержке и поощрению всех мер», которые Россия принимает на Украине, сообщает Associated Press со ссылкой на официальное Центральное информационное агентство Кореи.
На фотографиях, опубликованных Министерством иностранных дел России, видно, как Ким Чен Ын и Сергей Лавров улыбаются и пожимают друг другу руки, сидя друг напротив друга за небольшим круглым столиком в каюте яхты, рассказывает CNN.
А как рассказывает РИА Новости, Сергей Лавров на встрече с Ким Чен Ыном пошутил, что они оба не бросили курить: «Рад вас видеть… Вы все еще курите. И я курю».
Ким Чен Ын и Лавров встретились в субботу в «атмосфере, полной теплого товарищеского доверия», сообщило официальное северокорейское информационное агентство ЦТАК. Ким Чен Ын сообщил Лаврову, что КНДР «готова безоговорочно поддерживать и поощрять все меры, принимаемые российским руководством в отношении устранения первопричины украинского кризиса».
Поездка Лаврова проходит в решающий момент для российско-северокорейских отношений — и привлекает особое внимание на Западе, поскольку, по уверениям украинских спецслужб, Пхеньян якобы намерен направить дополнительно от 25 000 до 30 000 солдат для оказания помощи Москве в дополнение к примерно 11 000 солдат, отправленных из КНДР в прошлом году, передает CNN.
Это также связано с тем, что Соединенные Штаты все больше разочаровываются в России. Президент США Дональд Трамп пообещал усилить поддержку Киеву.
Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение о том, что президент РФ Путин передал «свои теплые приветствия» Ким Чен Ыну, «и подтверждает приверженность всем предыдущим соглашениям».
Сергей Лавров, прибывший в КНДР в пятницу с трехдневным визитом, также встретился в субботу в Вонсане со своим северокорейским коллегой Цой Сон Хи, сообщило министерство иностранных дел России в Telegram.
«Мы обменялись мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса», — цитирует Лаврова информационное агентство ТАСС на пресс-конференции по итогам этой встречи. «Наши корейские друзья подтвердили свою твердую поддержку всех целей специальной военной операции, а также действий российского руководства и вооруженных сил».
В то время Лавров высоко оценил то, что он назвал «очень тесными контактами» с северокорейскими военными и разведывательными службами.
Глава российского МИД также предостерег США, Южную Корею и Японию от создания партнерства в области безопасности, направленного против КНДР, обвинив эти страны в том, что он назвал наращиванием военной мощи вокруг Северной Кореи. «Мы предостерегаем от использования этих связей для создания альянсов, направленных против кого бы то ни было, включая Северную Корею и, конечно же, Россию», — сказал он.
Углубление отношений между Москвой и Пхеньяном, отмечает The Guardian, вызвало обеспокоенность у Южной Кореи и США в связи с тем, что Россия может также передать Северной Корее чувствительные технологии, которые могут повысить опасность ее ядерной и ракетной программ. Лавров сказал, что Россия понимает решение КНДР создать ядерное оружие: «Технологии, используемые Северной Кореей, являются результатом работы ее собственных ученых. Мы уважаем устремления Северной Кореи и понимаем причины, по которым она занимается ядерными разработками».
В начале своей встречи со своим северокорейским коллегой Лавров выразил надежду, что российские туристы вскоре смогут посетить курорт Вонсан, открытый в прошлом месяце и провозглашенный государственными СМИ КНДР «туристическим городом уровня национального достояния».
«Я уверен, что российские туристы будут все больше стремиться сюда приезжать. Мы сделаем все возможное, чтобы способствовать этому, создавая для этого условия, включая авиаперелеты», — сказал Лавров, согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства.
По данным ЦТАК, Ким Чены Ын лично перерезал ленточку на обширном пляжном курорте Кальма с аквапарками, высотными отелями и местами размещения почти для 20 000 гостей. Расположенный рядом международный аэропорт еще раз указывает на то, что проект направлен на привлечение иностранной валюты, подчеркивает CNN.
Сергей Лавров высоко оценил Вонсан как «хорошую туристическую достопримечательность», добавив: «Мы надеемся, что он будет пользоваться популярностью не только у местных жителей, но и у россиян».
В прошлом году небольшие группы российских туристов посетили Северную Корею для трехдневного лыжного отдыха на курорте Маскиренг, который с момента своего открытия в декабре 2013 года давно пользуется популярностью у туристов.