Министр образования возглавил РОО «Белая Русь»

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Министр образования Андрей Иванец избран председателем республиканского общественного объединения «Белая Русь», сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение было принято на первом заседании общественной организации в присутствии делегатов VI внеочередного съезда РОО.
Отмечается, что министр будет совмещать государственную службу с общественной деятельностью. Одним из ключевых направлений в работе объединения Иванец назвал «формирование интеллектуальной нации и воспитание молодежи, ответственной за будущее страны».
Возглавлявший до этого крупнейшую общественную структуру республики Олег Романов сложил с себя полномочия.
Иванец занял пост министр образования в феврале 2022 года. Он окончил химфак БГУ, работал в НАН и является доктором химических наук. Иванец имеет и спортивные достижения — он чемпион Европы и рекордсмен мира по пауэрлифтингу.
Напомним, в конце июня новым председателем партии «Белая Русь» была избрана главный идеолог Минска Ольга Чемоданова, ранее этот пост также занимал Романов.