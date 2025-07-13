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Министр образования возглавил РОО «Белая Русь»

Руководитель образовательного ведомства возглавил крупнейшую общественную структуру в стране.

Источник: РОО "Белая Русь"

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Министр образования Андрей Иванец избран председателем республиканского общественного объединения «Белая Русь», сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение было принято на первом заседании общественной организации в присутствии делегатов VI внеочередного съезда РОО.

Отмечается, что министр будет совмещать государственную службу с общественной деятельностью. Одним из ключевых направлений в работе объединения Иванец назвал «формирование интеллектуальной нации и воспитание молодежи, ответственной за будущее страны».

Возглавлявший до этого крупнейшую общественную структуру республики Олег Романов сложил с себя полномочия.

Иванец занял пост министр образования в феврале 2022 года. Он окончил химфак БГУ, работал в НАН и является доктором химических наук. Иванец имеет и спортивные достижения — он чемпион Европы и рекордсмен мира по пауэрлифтингу.

Напомним, в конце июня новым председателем партии «Белая Русь» была избрана главный идеолог Минска Ольга Чемоданова, ранее этот пост также занимал Романов.