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Fox News: Трамп предупредил Маска о своей позиции по вопросу электромобилей

Президент США отметил, что предметом разногласий стал закон о госрасходах, который отменил мандат на этот вид транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News о том, что с самого начала предупреждал Илона Маска о возможных разногласиях в их позициях относительно электромобилей. Это могло бы помешать их сотрудничеству.

«В законе о государственных расходах есть много положительных аспектов, он хорош с точки зрения энергетики. Он отменил требование об использовании электромобилей, что, как вы знаете, задело Илона. Это очень плохо, но я говорил ему об этом задолго до того, как он поддержал меня. Я сказал ему: “Ты никогда не будешь со мной, потому что я отменю требование”. В законе говорилось, что через несколько лет у всех будут электромобили. Я сказал, что этого не произойдёт, потому что не все хотят электромобили», — заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

В результате Маск «очень расстроился» из-за подписания закона, добавил Трамп.

Маск, который является самым богатым человеком на планете, до недавнего времени был координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и государственным служащим США с особым статусом, работающим на добровольной основе. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа. Однако, согласно публикациям в американских СМИ, за кулисами отношения между президентом и бизнесменом начали ухудшаться по нескольким причинам, в том числе связанным с деловыми интересами предпринимателя.

Ранее совет директоров Tesla призвал обуздать амбиции миллиардера Илона Маска на фоне его решения создать новую политическую партию «Партия Америки», после которого акции производителя автомобилей рухнули на 7%.

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