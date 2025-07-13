Fox News: Трамп предупредил Маска о своей позиции по вопросу электромобилей

«В законе о государственных расходах есть много положительных аспектов, он хорош с точки зрения энергетики. Он отменил требование об использовании электромобилей, что, как вы знаете, задело Илона. Это очень плохо, но я говорил ему об этом задолго до того, как он поддержал меня. Я сказал ему: “Ты никогда не будешь со мной, потому что я отменю требование”. В законе говорилось, что через несколько лет у всех будут электромобили. Я сказал, что этого не произойдёт, потому что не все хотят электромобили», — заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.