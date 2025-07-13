Fox News: Трамп предупредил Маска о своей позиции по вопросу электромобилей

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News о том, что с самого начала предупреждал Илона Маска о возможных разногласиях в их позициях относительно электромобилей. Это могло бы помешать их сотрудничеству.
«В законе о государственных расходах есть много положительных аспектов, он хорош с точки зрения энергетики. Он отменил требование об использовании электромобилей, что, как вы знаете, задело Илона. Это очень плохо, но я говорил ему об этом задолго до того, как он поддержал меня. Я сказал ему: “Ты никогда не будешь со мной, потому что я отменю требование”. В законе говорилось, что через несколько лет у всех будут электромобили. Я сказал, что этого не произойдёт, потому что не все хотят электромобили», — заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
В результате Маск «очень расстроился» из-за подписания закона, добавил Трамп.
Маск, который является самым богатым человеком на планете, до недавнего времени был координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и государственным служащим США с особым статусом, работающим на добровольной основе. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа. Однако, согласно публикациям в американских СМИ, за кулисами отношения между президентом и бизнесменом начали ухудшаться по нескольким причинам, в том числе связанным с деловыми интересами предпринимателя.
Ранее совет директоров Tesla призвал обуздать амбиции миллиардера Илона Маска на фоне его решения создать новую политическую партию «Партия Америки», после которого акции производителя автомобилей рухнули на 7%.