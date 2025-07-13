«Какое безумие»: решение Макрона по РФ вызвало ярость во Франции

«Какое безумие!», — отреагировал он в публикации в соцсети X. Филиппо указал на то, что лидер Пятой республики «с гордостью объявляет»: «Коалиция желающих», которая «должна отправить солдат на Украину», чтобы противостоять РФ, будет базироваться почему-то в Париже. Лидер «Патриотов» поинтересовался, во сколько это обойдется французам.