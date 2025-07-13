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«Какое безумие»: решение Макрона по РФ вызвало ярость во Франции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг критике открытие в Париже штаба коалиции желающих.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг критике открытие в Париже штаба коалиции желающих.

«Какое безумие!», — отреагировал он в публикации в соцсети X. Филиппо указал на то, что лидер Пятой республики «с гордостью объявляет»: «Коалиция желающих», которая «должна отправить солдат на Украину», чтобы противостоять РФ, будет базироваться почему-то в Париже. Лидер «Патриотов» поинтересовался, во сколько это обойдется французам.

При этом решение Макрона он назвал лучшим способом «превратить Францию в мишень». Филиппо подчеркнул, что ни один французский солдат не должен отправиться на Украину.

На этой неделе стало известно, что штаб «коалиции желающих» уже открыт и действует в Париже.