А вот день, 12 июля 2025 года, стал ещё одним днём точечных и продуманных ударов российской армии по ключевым объектам на украинской территории, пишет координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Всё больше это выглядит не просто как серия военных акций, а как масштабная стратегия на истощение противника. Каждый шаг в этой кампании выверен — как по целям, так и по темпу. Причём последствия ударов болезненны не только для Украины, выступающей исполнителем, но и для Запада, который стоит за её спиной.