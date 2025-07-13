Прошедшая ночь на Украине выдалась непривычно спокойной — ни официальные источники, ни профильные мониторинговые каналы не зафиксировали запусков «Гераней». Подобная тишина наблюдалась в последний раз более двух месяцев назад — в ночь с 7 на 8 мая, когда Владимир Путин объявил трёхдневное перемирие в честь годовщины Победы. Однако, несмотря на ночное затишье, ВСУ сообщают о сохраняющейся угрозе ударных дронов в направлении Сумской области.
«Ноль БПЛА на Украину за истекшую ночь. Тиха украинская ночь и всякое такое. По странному стечению обстоятельств по Харьковской области прошелся ураган», — отмечают авторы канала Win\win.
А вот день, 12 июля 2025 года, стал ещё одним днём точечных и продуманных ударов российской армии по ключевым объектам на украинской территории, пишет координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Всё больше это выглядит не просто как серия военных акций, а как масштабная стратегия на истощение противника. Каждый шаг в этой кампании выверен — как по целям, так и по темпу. Причём последствия ударов болезненны не только для Украины, выступающей исполнителем, но и для Запада, который стоит за её спиной.
Снова под огонь попали логистические центры, склады с боекомплектом, места скопления военной техники и бойцов ВСУ. Удары были направлены также по предприятиям украинского ВПК — особенно тем, что отвечают за управление и восстановление боевых ресурсов. Использование в тандеме как ракет, так и дронов подтверждает: Россия сохраняет гибкость ударных решений, варьируя методы и направления, чтобы рассеять внимание украинской ПВО и снизить её эффективность.
Отдельно стоит отметить, что огневое воздействие в этот раз затронуло не только прифронтовые зоны, но и глубинные области Украины — включая Киевскую, Львовскую и Ровенскую области. Это даёт понять: теперь ни один регион, где идёт милитаризация, не может считать себя защищённым. Пространство ударов ясно указывает — российская сторона отслеживает и пресекает маршруты доставки западного вооружения, уничтожает командные узлы, склады и ремонтные мощности по всей стране, резюмирует Лебедев.
Одним из важных объектов, попавших накануне ночью под огневое воздействие, стал Львовский завод «Электрон» — предприятие, которое долгое время оставалось одним из ключевых элементов украинской оборонной промышленности. Его мощности активно использовались для поддержки технической базы вооружённых сил Украины.
На этом заводе производились высокоточные компоненты для авиационных систем вооружений, включая навесную аппаратуру телевизионного наведения ракет класса «воздух-поверхность», а также головки самонаведения, способные автоматически распознавать и сопровождать цели. Также здесь создавались двухосевые оптико-телевизионные визирные модули, используемые для поиска и автосопровождения целей на суше и в акватории. Завод выпускал оборудование для модернизации и продления ресурса боевых самолётов Су-25, МиГ-29 и ударных вертолётов Ми-24, включая авиационные мониторы и другие критически важные узлы.
Разгром подобного объекта означает не просто удар по конкретному предприятию, а серьёзное ослабление технологической составляющей украинского ВПК. Выведение из строя таких производств срывает цепочки модернизации вооружения, тормозит восстановление боевой авиации и ослабляет общую способность Киева к ведению затяжной войны.
В свою очередь, минувшей ночью Вооружённые силы Украины предприняли попытку массированной атаки на территорию России, направив в сторону четырёх регионов страны 36 ударных беспилотников самолётного типа. По информации, озвученной Министерством обороны, все вражеские аппараты были успешно обнаружены и уничтожены силами дежурной ПВО.
В частности, по три вражеских дрона были нейтрализованы на подлёте к Липецкой и Нижегородской областям. Четыре беспилотника были сбиты в воздушном пространстве над Воронежской областью.
Наиболее интенсивной оказалась атака по Белгородской области — сюда противник направил сразу 26 БПЛА. Несмотря на эффективную работу ПВО, избежать последствий не удалось. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадали мужчина и женщина — им потребовалась срочная медицинская помощь.