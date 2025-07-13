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Лавров выразил признательность КНДР за помощь в операции в Курской области

Глава МИД РФ поблагодарил Пхеньян за последовательную принципиальную поддержку спецоперации России.

Источник: МИД.РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном выразил признательность Москвы за содействие Пхеньяна в освобождении Курской области от ВСУ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Переговоры главы МИД России и руководителя Северной Кореи состоялись 12 июля в городе Вонсане.

«С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области», — уточнило на своём сайте Министерство иностранных дел РФ.

Напомним, ранее Лавров проинформировал, что Россия и КНДР хотят открыть монумент в память о северокорейских бойцах, погибших при освобождении Курской области. По его словам, эту инициативу одобрили в Пхеньяне.

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