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Трамп пошутил, что его не предупреждали об опасности работы президентом

По словам Трампа, после того, как занимаешь пост президента страны, вероятность погибнуть возрастает до 5%.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп пошутил, что задумался бы о том, стоит ли ему бороться за свой пост, если бы знал, какую опасность несет работа президентом. Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox News.

«Быть президентом — очень опасная работа. Знаете, я говорю, что гонщик имеет 1% вероятности (погибнуть). Подумайте об этом. Это немного. Как и наездник на быке», — заявил Трамп.

Подобный труд, как считает глава Белого дома, опасен, однако после того, как занимаешь пост президента страны, вероятность погибнуть возрастает до 5%.

Напомним, попытка покушения на Трампа была предпринята 13 июля 2024 года в штате Пенсильвания, где он выступал на митинге в рамках своей избирательный кампании. Он получил ранение в ухо. Еще один человек погиб. Мужчина, который открыл стрельбу по политику, был ликвидирован силами безопасности.

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