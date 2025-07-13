Трамп пошутил, что его не предупреждали об опасности работы президентом

Американский лидер Дональд Трамп пошутил, что задумался бы о том, стоит ли ему бороться за свой пост, если бы знал, какую опасность несет работа президентом. Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox News.
«Быть президентом — очень опасная работа. Знаете, я говорю, что гонщик имеет 1% вероятности (погибнуть). Подумайте об этом. Это немного. Как и наездник на быке», — заявил Трамп.
Подобный труд, как считает глава Белого дома, опасен, однако после того, как занимаешь пост президента страны, вероятность погибнуть возрастает до 5%.
Напомним, попытка покушения на Трампа была предпринята 13 июля 2024 года в штате Пенсильвания, где он выступал на митинге в рамках своей избирательный кампании. Он получил ранение в ухо. Еще один человек погиб. Мужчина, который открыл стрельбу по политику, был ликвидирован силами безопасности.