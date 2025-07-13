Трамп пошутил, что его не предупреждали об опасности работы президентом

Напомним, попытка покушения на Трампа была предпринята 13 июля 2024 года в штате Пенсильвания, где он выступал на митинге в рамках своей избирательный кампании. Он получил ранение в ухо. Еще один человек погиб. Мужчина, который открыл стрельбу по политику, был ликвидирован силами безопасности.