Трамп обвинил Китай в «отравлении» американских граждан и ввел пошлины

С тех пор, как президент США Дональд Трамп — всего через несколько дней после начала своего второго президентского срока — объявил о введении пошлин против Китая за его роль в поставках в Соединенные Штаты запрещенных смертоносных опиоидов, таких как фентанил, сигнал Пекина был ясен. Китайские официальные лица неоднократно заявляли, что кризис с фентанилом — это «проблема США», и Китай уже проделал «огромную работу» для решения этой проблемы.
«Мы готовы к практическому сотрудничеству с США, основанному на равенстве и взаимном уважении. Тем не менее, мы решительно выступаем против давления, угроз и шантажа Китая со стороны США под предлогом проблемы с фентанилом», — заявил представитель Пекина в марте, после того как тарифы Трампа на фентанил были повышены до 20% на весь китайский импорт в США, напоминает CNN.
Но поскольку эти тарифы остаются в силе несколько месяцев спустя и, несмотря на перемирие, снижающее другие пошлины, Пекин сигнализирует, что уделяет внимание этой проблеме — и, возможно, готов сделать больше.
В конце прошлого месяца Китай объявил, что добавит еще два прекурсора фентанила в свой список контролируемых веществ — ожидаемый шаг, который привел бы его в соответствие с международными правилами, которые его дипломаты представили как знак «активного участия» в глобальном контроле над наркотиками.
Несколькими днями ранее китайские власти также расширили контроль над другим классом наркотиков, известным как нитазены — мощными синтетическими опиоидами, что вызвало тревогу у представителей мирового здравоохранения. В тот же день министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун заявил послу США в Китае Дэвиду Пердью, что Пекин открыт для укрепления «практического сотрудничества» в области контроля над наркотиками.
Администрация Трампа обвиняет Китай в «поддержании» притока в США фентанила, синтетического опиоида лабораторного производства, в десятки раз более мощного, чем героин. Злоупотребление этим наркотиком и его аналогами привело к кризису передозировки наркотиков в США, от которого ежегодно умирают десятки тысяч американцев, хотя в прошлом году эти цифры значительно снизились, констатирует CNN.
По мнению Пекина, он вышел за рамки международных норм, чтобы остановить отток лекарств и химических компонентов из своего обширного фармацевтического сектора. В 2019 году Пекин ввел контроль над фентанилом как классом лекарственных средств — значительный шаг, который, по мнению экспертов и официальных лиц США, резко сократил поток готового препарата непосредственно из Китая в США.
Однако криминальным сетям не потребовалось много времени, чтобы адаптироваться. Китайские компании перешли на продажу химических веществ-прекурсоров, часто в лаборатории, поддерживаемые картелями в Мексике, которые затем производят и переправляют нелегальный фентанил и аналогичные наркотики в США. С тех пор китайские власти установили контроль над рядом этих химических веществ-прекурсоров. Но эксперты и официальные лица США говорят, что можно было бы сделать больше, поскольку Пекин остается крупнейшим источником продуктов, используемых для незаконного производства фентанила и других синтетических наркотиков в Мексике и других странах.
Китайские официальные лица явно не связали свои недавние усилия по контролю еще над двумя из этих веществ с отношениями с США, вместо этого назвав их еще одним примером «доброй воли, проявленной Китаем», и продолжая отвергать предпосылки введения тарифов США.
Но Пекин, вероятно, ожидает, что ему воздадут должное за последние шаги в торговых переговорах с США. Вопрос, однако, в том, смогут ли эти шаги повлиять на Вашингтон и смогут ли обе стороны сотрудничать по этому вопросу, если их отношения в целом останутся напряженными, отмечает CNN.
Поскольку американо-китайские отношения обострились по всем вопросам, от технологий до милитаризации Китаем Южно-Китайского моря, мало какие вопросы казались американским лидерам более личными, чем роль Китая как производителя наркотиков и химикатов, подпитывающих опиоидный кризис в США.
Во время своего первого президентского срока Трамп приветствовал «замечательный гуманитарный жест» китайского лидера Си Цзиньпина, объявившего фентанил контролируемым веществом в Китае.
Однако примерно шесть лет спустя Трамп начал свой второй президентский срок, обвинив Китай в «активном поддержании и расширении бизнеса по отравлению наших граждан» — обвинение, которое Китай категорически отрицал.
Это сообщение также противоречит оценкам Агентства по борьбе с наркотиками США, которое в годовом отчете, опубликованном в мае, заявило, что в течение 2024 года уровень чистоты фентанила снижался, что согласуется с признаками того, что производители фентанила в Мексике испытывали проблемы с получением основных химических веществ-прекурсоров. Это произошло из-за того, что некоторые китайские поставщики «опасались поставок контролируемых прекурсоров… демонстрируя свою осведомленность о том, что китайское правительство контролирует все больше прекурсоров фентанила», — говорится в сообщении.
Эксперты считают, что последние шаги Пекина по контролю над двумя дополнительными прекурсорами фентанила и нитазенами являются позитивными действиями, которые могут оказать влияние на цепочки незаконных поставок наркотиков.
Но, по словам эксперта Ванды Фелбаб-Браун, они также являются «умным маневрированием» со стороны Китая.
В прошлом году конвенция ООН о запрещенных наркотиках включила два прекурсора фентанила в свой список контролируемых веществ, что означает, что подписавшие ее страны, такие как Китай, должны последовать их примеру. По словам Фелбаб-Браун, Китай контролировал ряд нитазенов в 2024 году, и последний шаг, который расширяет этот контроль, уже был предпринят прошлой осенью.
«Администрация Трампа просто перевела стрелки часов, не признала того, что Китай уже сделал и обязался сделать, не отдала Китаю за это никакого отчета. В результате Китай также сейчас находится в положении, когда он может пообещать предпринять точно такие же действия, которые он обещал администрации Байдена, и использовать это как часть переговоров», — отмечает Фелбаб-Браун.
«Более эффективной позицией» было бы поддержать усилия Китая в 2024 году, а затем попросить его заполнить «существенные и действенные» пробелы в его программе контроля над наркотиками, добавила она.
Пекин яростно защищал свои достижения в области контроля над фентанилом и другими синтетическими наркотиками, выпустив в марте, через несколько дней после того, как Трамп ввел вторую серию тарифов, связанных с фентанилом, «белую книгу» из 7000 слов с изложением своих усилий.
Сторонние наблюдатели сходятся во мнении, что усилия США по ограничению спроса имеют решающее значение для смягчения последствий опиоидного кризиса. Они также отмечают, что даже если бы химикаты не поступали из Китая, производители фентанила обратились бы к другим странам с крупной фармацевтической и химической промышленностью, таким как Индия.
В дополнение к Китаю, ранее в этом году Трамп ввел пошлины в отношении Мексики и Канады, обвинив их в том, что они недостаточно делают для сдерживания миграции и незаконного оборота фентанила, но предусмотрел значительные исключения из этих тарифных ставок. Ранее в этом году США объявили мексиканские картели, которые, как они утверждают, причастны к незаконному обороту фентанила, иностранными террористическими организациями.
В ежегодном докладе Госдепартамента США о контроле над наркотиками, опубликованном в марте, описываются «значительные шаги» Китая в сотрудничестве с США в прошлом году по сокращению экспорта прекурсоров, которые, по его словам, включают в себя борьбу с онлайн-платформами и компаниями, продающими их, аресты и включение 55 синтетических наркотиков и химических прекурсоров в контрольные списки.
Министерство общественной безопасности Китая в прошлом месяце заявило, что им было изъято более 1400 тонн различных химических веществ-прекурсоров, и в 2024 году было раскрыто 151 уголовное дело, связанное с этим.
Но власти Китая также признают масштабы проблемы, и в недавнем докладе отмечается, что каналы и средства контрабанды химических веществ из страны «расширяются» и «постоянно обновляются», создавая «более серьезные проблемы».
У Пекина, который стремится позиционировать себя как ответственного глобального игрока, есть свои причины не желать, чтобы его считали международным поставщиком запрещенных наркотиков. Но китайские официальные лица уже давно связывают сотрудничество с США по этому вопросу с укреплением отношений в целом.
Китай полностью прекратил сотрудничество в области контроля над наркотиками в августе 2022 года в отместку за визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Затем в конце 2023 года состоялся дружеский саммит между Си Цзиньпином и бывшим президентом США Джо Байденом, чтобы возобновить сотрудничество.
На этот раз Китай возмутился внезапным введением тарифов администрацией Трампа, заявив, что это «подрывает» сотрудничество. Белый дом не ответил на запрос CNN прокомментировать последние шаги Китая по контролю.
«Если США действительно хотят сотрудничать с Китаем, они должны признать объективные факты, исправить свои проступки и стремиться к диалогу с Китаем», — заявил в прошлом месяце представитель министерства иностранных дел Китая, отвечая на вопрос, были ли эти меры приняты в сотрудничестве с США или по их указанию.