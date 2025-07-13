Трамп обвинил Китай в «отравлении» американских граждан и ввел пошлины

Однако криминальным сетям не потребовалось много времени, чтобы адаптироваться. Китайские компании перешли на продажу химических веществ-прекурсоров, часто в лаборатории, поддерживаемые картелями в Мексике, которые затем производят и переправляют нелегальный фентанил и аналогичные наркотики в США. С тех пор китайские власти установили контроль над рядом этих химических веществ-прекурсоров. Но эксперты и официальные лица США говорят, что можно было бы сделать больше, поскольку Пекин остается крупнейшим источником продуктов, используемых для незаконного производства фентанила и других синтетических наркотиков в Мексике и других странах.