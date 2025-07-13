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Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Вонсане поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Встреча Лаврова и Ким Чен Ына прошла в дружеской атмосфере.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Вонсане поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области», — говорится в сообщении МИД РФ. Оно опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, стороны обсудили особое внимание сотрудничеству в различных областях. А сама встреча прошла в «товарищеской атмосфере». А уже сегодня Лавров прибыл в Китай, где примет участие в заседании совета министров иностранных дел стран-партнеров ШОС.

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Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Вонсан для второго раунда переговоров с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи. Стороны обсудили военно-политическое сотрудничество между странами, включая участие военных КНДР в защите Курской области, а также планы по развитию туризма. Отдельно Сон Хи подчеркнула, что Северная Корея полностью поддерживает Россию в вопросах территориальной целостности. Также Лаврова в ходе визита на своей роскошной яхте принял Ким Чен Ын. Кроме того, глава МИД РФ рассказал, что президент России Владимир Путин и северокорейский лидер поддерживают регулярное взаимодействие.

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