Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Вонсан для второго раунда переговоров с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи. Стороны обсудили военно-политическое сотрудничество между странами, включая участие военных КНДР в защите Курской области, а также планы по развитию туризма. Отдельно Сон Хи подчеркнула, что Северная Корея полностью поддерживает Россию в вопросах территориальной целостности. Также Лаврова в ходе визита на своей роскошной яхте принял Ким Чен Ын. Кроме того, глава МИД РФ рассказал, что президент России Владимир Путин и северокорейский лидер поддерживают регулярное взаимодействие.