«Впереди тернистый путь»: Украина объяснила пролёт Ан-124 над Киевом

«Самолёт Ан-124−100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя ещё впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины», — заявил Грищук.
Воздушному судну предстоит пройти комплекс проверок для восстановления лётной сертификации.
К слову, Ан-124 «Руслан» — один из самых грузоподъёмных серийных транспортных самолётов в мире, способный перевозить до 120 тонн груза. В последние годы парк этих машин в Украине значительно сократился.
Ранее американское издание TWZ сообщило, что самолет Ан-124, был, предположительно, эвакуирован с территории Украины и направлен в Лейпциг, где находится офис компании «Антонов». Этот полёт над Киевом, зафиксированный 11 июля, стал первым с момента начала специальной военной операции (СВО), произошедшим вопреки действующему запрету на полёты в воздушном пространстве Украины.