«Впереди тернистый путь»: Украина объяснила пролёт Ан-124 над Киевом

Ранее американское издание TWZ сообщило, что самолет Ан-124, был, предположительно, эвакуирован с территории Украины и направлен в Лейпциг, где находится офис компании «Антонов». Этот полёт над Киевом, зафиксированный 11 июля, стал первым с момента начала специальной военной операции (СВО), произошедшим вопреки действующему запрету на полёты в воздушном пространстве Украины.