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Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Ларов отметил важность поддержки, оказанной бойцами КНДР в боях при освобождении Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном искренне выразил слова благодарности за помощь северокорейских войск в освобождении Курской области. Эта информация следует из заявления МИД России.

«Российская сторона выразила искреннюю признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области», — указано в сообщении.

В МИД отметили, что встреча проходила в дружественной и теплой атмосфере.

Также в ведомстве уточнили, что в ходе двусторонних переговоров Лавров и Ким Чен Ын сосредоточили внимание на практическом сотрудничестве и обсуждении реализации ключевых договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Напомним, что 12 июля Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР. В рамках поездки российский дипломат встретился с главой государства Ким Чен Ыном, который лично встретил его в аэропорту.

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