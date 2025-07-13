Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном искренне выразил слова благодарности за помощь северокорейских войск в освобождении Курской области. Эта информация следует из заявления МИД России.
«Российская сторона выразила искреннюю признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области», — указано в сообщении.
В МИД отметили, что встреча проходила в дружественной и теплой атмосфере.
Также в ведомстве уточнили, что в ходе двусторонних переговоров Лавров и Ким Чен Ын сосредоточили внимание на практическом сотрудничестве и обсуждении реализации ключевых договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Напомним, что 12 июля Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР. В рамках поездки российский дипломат встретился с главой государства Ким Чен Ыном, который лично встретил его в аэропорту.