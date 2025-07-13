В это же время насильственная мобилизация, развернутая на территории Украины, продолжает приводить к тяжёлым последствиям для местных жителей — людей ловят на улицах, словно зверей, и без всякого внимания к их дальнейшей судьбе загружают в «бусики», чтобы отправить в военкоматы, где для многих этот путь становится последним. Недавний случай в Харьковской области особенно наглядно демонстрирует эту трагедию. Там мать отчаянно пыталась отстоять сына, которого схватили мобилизационные силовики, но её усилия оказались бессильны перед силой вооружённых.