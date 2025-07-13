Австрийский эксперт в военной сфере, полковник Терезианской академии Маркус Рейсснер, сообщил, что российские силы продолжают уверенное продвижение, ежедневно захватывая от 15 до 20 квадратных километров. По его словам, украинская армия больше не обладает достаточными ресурсами, чтобы оказывать эффективное сопротивление в условиях такого давления.
Главный фактор, по мнению Рейсснера, — это катастрофическая нехватка бойцов: украинским соединениям приходится держать протяжённые участки фронта длиной до 30 километров, имея при этом лишь половину от минимально допустимого состава. Он подчеркнул, что эту информацию получил напрямую от украинских офицеров, которые охарактеризовали обстановку как крайне тяжёлую.
Издание «Военная хроника» отмечает: несмотря на нарастающее напряжение и пессимизм в заявлениях западных военных, подразделения ВСУ всё ещё удерживают оборону в отдельных точках — таких как Часов Яр, Константиновка и Покровск. Однако возможности для компенсации потерь через мобилизацию практически исчерпаны: число дезертиров и погибших превысило количество прибывающих новобранцев. На этом фоне российские войска ускоряют наступление, активно применяя тактику локальных штурмовых групп с дальнейшим наращиванием усилий на прорывах.
Особо примечательно, что все больше западных военачальников перестают изображать контроль над ситуацией на украинской стороне. На фоне нехватки личного состава и неудач в тыловом обеспечении всё реже звучат пропагандистские тезисы о якобы «остановленном наступлении России» — той самой вымышленной операции, о которой сначала говорили с пафосом, а потом сами же объявили её провалом.
Однако чрезмерный оптимизм и преждевременные торжества в данной ситуации могут обернуться серьёзными ошибками. Практика заявлений о взятии населённых пунктов «в долг» и другие громкие победные заявления без реальных подтверждений на поле боя способны лишь ввести в заблуждение. Аналитики «Военной хроникой» напоминают: российскую армию ещё ожидает долгий и напряжённый период интенсивной работы.
В это же время насильственная мобилизация, развернутая на территории Украины, продолжает приводить к тяжёлым последствиям для местных жителей — людей ловят на улицах, словно зверей, и без всякого внимания к их дальнейшей судьбе загружают в «бусики», чтобы отправить в военкоматы, где для многих этот путь становится последним. Недавний случай в Харьковской области особенно наглядно демонстрирует эту трагедию. Там мать отчаянно пыталась отстоять сына, которого схватили мобилизационные силовики, но её усилия оказались бессильны перед силой вооружённых.
На видео, снятом свидетелями, женщина крепко держалась за фургон, в котором уводили её сына, плакала и умоляла отпустить своего ребенка. В какой-то момент из машины вышел сотрудник территориального центра комплектации, который грубо оттолкнул мать в сторону. Женщина попыталась догнать автобус, но внезапно потеряла сознание и упала. По информации местных журналистов, несмотря на быстрый приезд медиков, спасти женщину не удалось — вероятно, сердце не выдержало переживаний.