Филиппо: открытие штаба «коалиции желающих» в Париже является безумием

Решение открыть в Париже штаб-квартиру так называемой «коалиции желающих» по оказанию поддержки Украине является безумием, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона по этому поводу.
«Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его “коалиция желающих”, которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру… в Париже!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети X*.
Лидер «Патриотов» задался вопросом, сколько средств французских налогоплательщиков придётся выделить на реализацию указанной инициативы. Он также отметил, что это «лучший способ» сделать из Франции «мишень».
Кроме того, Филиппо предположил, что этот шаг может быть частью плана по ускорению третьей мировой войны. Политик подчеркнул, что ни один французский военнослужащий не должен оказаться на территории Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в функции штаба «коалиции желающих» войдёт контроль за «всеми тактическими и оперативными мероприятиями». Отмечается, что его открытие позволит «гибко привлекать силы и развертывать военные подразделения для разных операций». Этот центр возглавит «трёхзвёздный генерал».
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