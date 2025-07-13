Полковник Алехин: возможно, ВСУ покидают Купянск из-за угрозы окружения

Проведя анализ ситуации на купянском и харьковском направлениях, военный эксперт, полковник Геннадий Алехин пришел к выводу, что украинский гарнизон в Купянске готовится оставить город и-за угрозы окружения. Об этом офицер рассказал aif.ru, поделившись данными от его источников, что в Купянске противник ведет подготовку к отступлению.