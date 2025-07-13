Полковник Алехин: возможно, ВСУ покидают Купянск из-за угрозы окружения

Проведя анализ ситуации на купянском и харьковском направлениях, военный эксперт, полковник Геннадий Алехин пришел к выводу, что украинский гарнизон в Купянске готовится оставить город и-за угрозы окружения. Об этом офицер рассказал aif.ru, поделившись данными от его источников, что в Купянске противник ведет подготовку к отступлению.
«По последним сведениям, противник сворачивает свои командно-наблюдательные пункты в самом Купянске и выдвигается за Купянск, в район лесополосы и учебного аэродрома», — сообщил эксперт, отметив, что в этом районе ВСУ будут пытаться выстраивать новую линию обороны.
Об угрозе окружения группировки ВСУ в Купянске Геннадий Алехин говорит как о скорой перспективе.
«Группировка “Запад” берет в окружение Купянск и движется из Двуречной в район Великого Бурлука», — рассказал эксперт.
По оценке полковника Алехина, группировка ВСУ в Харьковской области может быть рассечена на несколько частей, каждая из которых будет уничтожаться в ходе самостоятельных ударов, спланированных российским Генштабом.