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Дроны, «Молнии» и битва за Волчью: Наши бойцы разобрали опорники ВСУ на большом расстоянии

В сторону Днепропетровской области российские войска начали активное продвижение. После освобождения ряда населённых пунктов группировка «Восток» ведёт ожесточённые бои, используя в атаке ударные БПЛА, включая дроны «Молния» с противотанковыми минами. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Источник: Life.ru

«Подразделения группировки “Восток” ведут ожесточённые бои. После освобождения населённых пунктов Поддубное и Толстой, наши войска начали битву за излучину реки Волчья и продвигаются дальше на Запад — к границам ДНР и Днепропетровской области», — говорится в материале.

Одну из главных ролей в наступлении играют операторы ударных FPV-дронов, которые не только корректируют действия бойцов на земле, но и наносят точечные удары по украинским опорным пунктам и складам с боеприпасами. Для повышения эффективности и дальности работы «беспилов», наши военные используют ретрансляторы, расширяющие радиус применения дронов-камикадзе до 20 км. Важным элементом воздушной поддержки стали самолётные БПЛА «Молния», которые оснащаются противотанковыми минами и демонстрируют высокую точность при ударе по укреплённым позициям.

Российские войска продолжают развивать наступление сразу на нескольких участках фронта. Помимо продвижения к границам Днепропетровской области, бойцам удалось выбить противника из посёлка Карла Маркса (Мирное), расширив зону контроля после освобождения Толстого и Поддубного. Это открывает путь к углублению операции в регионе.

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