Юрий Слюсарь поздравил дончан с Днем рыбака

В своем телеграм-канале глава региона опубликовал фото с удочкой у реки.
«С Днем рыбака! Быть добру на Дону!» — подписал кадр Юрий Слюсарь.
Ранее Юрий Слюсарь посетил модернизированное отделение велоспорта в Азовской школе олимпийского резерва № 9.
Ростовская область, 13 июля 2025. DON24.RU. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил жителей региона с Днем рыбака.
В своем телеграм-канале глава региона опубликовал фото с удочкой у реки.
«С Днем рыбака! Быть добру на Дону!» — подписал кадр Юрий Слюсарь.
Ранее Юрий Слюсарь посетил модернизированное отделение велоспорта в Азовской школе олимпийского резерва № 9.