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Юрий Слюсарь поздравил дончан с Днем рыбака

Ростовская область, 13 июля 2025. DON24.RU. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил жителей региона с Днем рыбака.

Источник: телеграм-канал Юрия Слюсаря

В своем телеграм-канале глава региона опубликовал фото с удочкой у реки.

«С Днем рыбака! Быть добру на Дону!» — подписал кадр Юрий Слюсарь.

Ранее Юрий Слюсарь посетил модернизированное отделение велоспорта в Азовской школе олимпийского резерва № 9.