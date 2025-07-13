Перешедшие к партизанской войне боевики начали охоту на солдат в горячей точке

Это комплексное нападение свидетельствует о переходе ХАМАСА к партизанской тактике, поскольку группировка боевиков, потрепанная и ослабленная после почти 21 месяца войны, ведет повстанческую кампанию против израильских вооруженных сил. Но даже в своем ослабленном состоянии ХАМАС продолжает совершать смертоносные нападения на израильские войска в секторе Газа. На протяжении всей войны израильским войскам неоднократно приходилось возвращаться в отдельные районы Газы, поскольку ХАМАС вновь появлялся в районах, которые, по утверждению Израиля, были им очищены. Недавняя серия нападений показывает, что цель Израиля — уничтожить ХАМАС — остается весьма недостижимой, констатирует CNN.