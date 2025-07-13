Перешедшие к партизанской войне боевики начали охоту на солдат в горячей точке

Потрепанный, но не побежденный, ХАМАС применяет партизанскую тактику с применением смертоносной силы. Внезапное нападение боевиков в палестинской Газе оказалось почти таким же шокирующим, как и его местоположение. В понедельник вечером группа израильских солдат пересекала маршрут, по которому двигались танки и бронемашины, примерно в миле от пограничного ограждения, когда взорвалась бомба. Управляемая дистанционно, она поразила военнослужащих батальона «Нецах Иегуда», подразделения, состоящего из ультраортодоксальных солдат.
Еще несколько израильских военнослужащих поспешили им на помощь, когда взорвалась вторая бомба, также управляемая дистанционно. Когда через несколько мгновений взорвалась третья бомба, боевики группировки ХАМАС, которые прятались неподалеку, открыли огонь из стрелкового оружия. В течение нескольких минут пять израильских солдат были убиты и еще 14 ранены, некоторые из них в критическом состоянии, сообщает CNN.
Нападение было совершено в городе Бейт-Ханун в северо-восточной части Газы, который хорошо виден из израильского города Сдерот, на территории, которая, как предполагалось, находилась под израильским военным контролем.
Первоначальное расследование показало, что ячейка ХАМАС установила бомбы в течение предыдущих 24 часов, готовя засаду против израильских войск, которые, вероятно, полагали, что действуют в относительной безопасности так близко к израильской территории.
Это комплексное нападение свидетельствует о переходе ХАМАСА к партизанской тактике, поскольку группировка боевиков, потрепанная и ослабленная после почти 21 месяца войны, ведет повстанческую кампанию против израильских вооруженных сил. Но даже в своем ослабленном состоянии ХАМАС продолжает совершать смертоносные нападения на израильские войска в секторе Газа. На протяжении всей войны израильским войскам неоднократно приходилось возвращаться в отдельные районы Газы, поскольку ХАМАС вновь появлялся в районах, которые, по утверждению Израиля, были им очищены. Недавняя серия нападений показывает, что цель Израиля — уничтожить ХАМАС — остается весьма недостижимой, констатирует CNN.
Военное крыло ХАМАСА, «Бригады Аль-Кассама», заявило, что нападение произошло в понедельник «в районе, который оккупанты считали безопасным, после того как сделали все возможное».
В своем заявлении ХАМАС охарактеризовал эту войну как «битву на истощение», ведущуюся против Израиля, в ходе которой он попытается пополнить ряды солдат, захваченных им во время нападений 7 октября.
«Даже если недавно им чудесным образом удалось освободить своих солдат из ада, позже они могут потерпеть неудачу, оставив нас с новыми заключенными», — заявили в ХАМАСЕ.
В среду боевики ХАМАС обстреляли израильскую военную инженерную машину в Хан-Юнисе, запустив реактивную гранату и подорвав автомобиль, когда водитель попытался скрыться, как видно на видеозаписи нападения, опубликованной ХАМАСОМ. По словам израильских военных, боевики пытались похитить солдата, убив его при этом. Попытка была пресечена израильскими силами, действовавшими в этом районе. В заявлении, опубликованном в Telegram два дня спустя, «Бригады Аль-Кассама» поклялись, что «судьба следующего солдата, который станет нашим новым пленником, будет лучше».
Жестокая, изнурительная война в Газе резко контрастирует с быстрой и точной операцией Израиля в Иране — кампанией, проводимой с воздуха и на суше без каких-либо военных потерь. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с момента окончания 12-дневного израильско-иранского конфликта в Газе погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе в результате нападения в Бейт-Хануне.
В день прекращения огня между Израилем и Ираном боевик ХАМАС бросил зажигательное устройство в открытый люк бронированной инженерной машины на юге Газы, убив всех семерых солдат, находившихся внутри. Это нападение стало одним из самых смертоносных инцидентов для Армии Обороны Израиля в Газе за последние месяцы.
Бывший начальник штаба ЦАХАЛА генерал-лейтенант. Герци Халеви заявил в январе, что с начала войны Израиль убил 20 000 боевиков ХАМАСА. Израиль также уничтожил большую часть высшего руководства этой «террористической организации», отмечает CNN. Но ХАМАС также вербует новых боевиков, заявил ранее в этом году высокопоставленный израильский военный чиновник, пополняя свои ряды. В марте израильское общественное вещание Kan News сообщило, что ХАМАС завербовал «сотни» новых боевиков.
То, что остается, — это свободно организованная группа боевиков клетки, способные осуществлять наезд атак, используя то, что осталось от Сектора Газа подземному тоннелю сети переехать и остаться незамеченным, по мнению отставного генерал-майора Исраэля Зива.
У ХАМАСА было время изучить, как действует Армия обороны Израиля, сказал Зив в интервью CNN, и боевики используют это в своих интересах. «Их война строится на наших слабостях. Они не защищают территорию — они ищут цели», — сказал он.
Зив признает, что напряженность в вооруженных силах Израиля позволила ХАМАСУ использовать уязвимые места даже в его ослабленном состоянии.
«Хамас претерпел трансформацию — он превратился в партизанскую организацию, действующую небольшими ячейками. Там много взрывчатки, в основном из боеприпасов, которые Армия Обороны Израиля сбросила туда. Это война самодельных взрывных устройств. ХАМАС устраивает засады и проявляет инициативу, контролируя ключевые узкие места», — сказал Зив.
Из-за того, что Израиль действует как децентрализованные, независимые группировки, ему все труднее воздействовать на сплоченную руководящую структуру. В прошлом месяце израильский военный чиновник заявил CNN, что стало сложнее эффективно воздействовать на то, что осталось от ХАМАСА.
«Теперь труднее достигать тактических целей», — сказал источник.
ХАМАС давно израсходовал большую часть своего ракетного арсенала и теперь способен запускать лишь единичные ракеты, которые практически не оказывают воздействия. Но способность боевиков передвигаться по руинам Газы с самодельными взрывными устройствами, собранными из десятков тысяч израильских боеприпасов, превратила руины осажденного анклава в источник жизнестойкости.
Столкнувшись с вооруженными бандами на юге Газы и населением, которое открыто выразило недовольство ХАМАСОМ, группировка боевиков, тем не менее, нашла способ продолжать борьбу, расплачиваясь смертельной ценой с каждой неделей, которая проходит без прекращения огня.
Несмотря на продолжающиеся переговоры в Дохе и признаки некоторого прогресса, прекращение огня остается труднодостижимым, и посредники пока не в состоянии устранить ключевые разногласия между сторонами. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил во время своей недавней поездки в Вашингтон, округ Колумбия, что ХАМАС должен сложить оружие, уступив свой военный и управленческий потенциал, или Израиль возобновит войну.
Но, отмечает CNN, ХАМАС не проявил готовности идти на такие серьезные уступки в переговорах, и недавние нападения свидетельствуют о том, что они все еще сохраняют власть.