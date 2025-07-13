Лавров и Ким Чен Ын отметили активность войск Запада на Корейском полуострове

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились с тем, что причиной роста напряженности в субрегионе является наращивание военной активности США и их союзников», — сообщили в МИД России.