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Лавров и Ким Чен Ын отметили активность войск Запада на Корейском полуострове

Лавров и Ким Чен Ын хотят разрешить ситуацию на Корейском полуострове дипломатическим путем.

Источник: Комсомольская правда

Запад провоцирует рост напряженности на Корейском полуострове из-за свой военной активности там. Об этом заявили на совместной встрече руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава КНДР Ким Чен Ын, передает российское ведомство.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Стороны согласились с тем, что причиной роста напряженности в субрегионе является наращивание военной активности США и их союзников», — сообщили в МИД России.

В заявлении отмечается, что западные государства значительно увеличили частоту военных учений с участием ядерного потенциала. На этом фоне российский министр и лидер Северной Кореи подтвердили единство позиций по вопросам разрешения ситуации на Корейском полуострове и выразили приверженность поиску решений исключительно политико-дипломатическими методами.

Как известно, 12 июля Сергей Лавров прилетел с рабочим визитом в КНДР. Там министр встретился с главой страны Ким Чен Ыном, который лично встречал его в аэропорту.

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