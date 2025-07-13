Лукашенко сказал о необходимости продуманных и взвешенных решений работников налоговых органов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов налоговых органов Беларуси с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба белорусского президента.
День работников налоговых органов отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.
В своем поздравлении Александр Лукашенко отметил, что налоговая служба Беларуси «обеспечивает наполнение бюджета, последовательно реализуя государственную налоговую политику».
«Процессы, происходящие в современном мире, ставят перед вами все более сложные и ответственные задачи, требуя продуманных и взвешенных решений, обеспечивающих баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов», — говорится в поздравлении.
Президент выразил убежденность, что знания и опыт работников налоговых органов будут способствовать развитию этой важной для страны сферы.
Ранее мы писали, что Лукашенко дал три важных поручения и назвал свои требования после ураганов в Беларуси 9 и 10 июля.
Кроме того, Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.
Еще Лукашенко на встрече с экс-президентом Додоном дал совет Молдове.