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Лукашенко сказал о необходимости продуманных и взвешенных решений работников налоговых органов

Лукашенко сказал о продуманных, взвешенных решениях работников налоговых органов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов налоговых органов Беларуси с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба белорусского президента.

День работников налоговых органов отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.

В своем поздравлении Александр Лукашенко отметил, что налоговая служба Беларуси «обеспечивает наполнение бюджета, последовательно реализуя государственную налоговую политику».

«Процессы, происходящие в современном мире, ставят перед вами все более сложные и ответственные задачи, требуя продуманных и взвешенных решений, обеспечивающих баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов», — говорится в поздравлении.

Президент выразил убежденность, что знания и опыт работников налоговых органов будут способствовать развитию этой важной для страны сферы.

Ранее мы писали, что Лукашенко дал три важных поручения и назвал свои требования после ураганов в Беларуси 9 и 10 июля.

Кроме того, Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.

Еще Лукашенко на встрече с экс-президентом Додоном дал совет Молдове.

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