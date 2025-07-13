Лукашенко обратился к народу Черногории, сказав о сложных условиях геополитики

13 июля президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Черногории с национальным праздником — Днем государственности, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
День государственности — праздник, который ежегодно отмечается в Черногории 13 июля.
— Несмотря на современные сложные геополитические условия, традиционные духовные и культурные связи наших славянских народов являются прочным фундаментом для плодотворного сотрудничества Беларуси и Черногории ради благополучия и процветания граждан обеих стран, — говорится в поздравлении.
Президент Беларуси пожелал всем черногорцам согласия, процветающего будущего и стабильности в обществе.
Ранее мы писали, что Лукашенко сказал о необходимости продуманных и взвешенных решений работников налоговых органов.
Еще Лукашенко дал три важных поручения и назвал свои требования после ураганов в Беларуси 9 и 10 июля.
Кроме того, Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.
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