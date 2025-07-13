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Лукашенко обратился к народу Черногории, сказав о сложных условиях геополитики

Лукашенко поздравил народ Черногории с национальным праздником.

Источник: Комсомольская правда

13 июля президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Черногории с национальным праздником — Днем государственности, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

День государственности — праздник, который ежегодно отмечается в Черногории 13 июля.

— Несмотря на современные сложные геополитические условия, традиционные духовные и культурные связи наших славянских народов являются прочным фундаментом для плодотворного сотрудничества Беларуси и Черногории ради благополучия и процветания граждан обеих стран, — говорится в поздравлении.

Президент Беларуси пожелал всем черногорцам согласия, процветающего будущего и стабильности в обществе.

Ранее мы писали, что Лукашенко сказал о необходимости продуманных и взвешенных решений работников налоговых органов.

Еще Лукашенко дал три важных поручения и назвал свои требования после ураганов в Беларуси 9 и 10 июля.

Кроме того, Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.

Узнайте, что Лукашенко на встрече с экс-президентом Додоном дал совет Молдове.

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