Fars узнал о ранении Пезешкиана при июньском ударе Израиля по Тегерану

По входам и выходам из здания израильские военные ударили шестью бомбами или ракетами, передает агентство. После этого на этаже отключилось электричество, но чиновникам удалось выбраться из здания через аварийный люк. Учитывая точность информации, на основе которой Израиль наносил удар, Тегеран расследует «возможность проникновения лазутчика», говорится в материале.
По информации Fars, атака была «смоделирована по образцу» убийства лидера ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Он погиб вечером 27 сентября 2024 года в результате израильского авиаудара по подземному центральному штабу организации в южном пригороде Бейрута (Дахия).
Тогда по штабу было сброшено более 80 бомб общим весом около 83 тонн, среди которых были противобункерные боеприпасы. На момент удара в штабе находилось руководство «Хезболлы».
Конфликт между Израилем и Ираном длился с 13 по 24 июня. Он начался с израильских авиаударов по территории исламской республики, что спровоцировало ответные ракетные обстрелы со стороны Тегерана. Есть погибшие и раненые с обеих сторон. В ночь на 22 июня к боевым действиям подключились Соединенные Штаты, после чего иранские силы нанесли удар по американской военной базе в Катаре.
Израильское руководство объяснило начало военной операции угрозой скорого создания Ираном ядерного оружия, а также накопления ракет. Тегеран категорически отвергал обвинения в разработке ядерного оружия, подчеркивая при этом свое право на развитие мирной атомной энергетики.
24 июня Трамп объявил о прекращении огня между сторонами. По его словам, США уничтожили ядерные объекты Ирана. Однако в июле Axios со ссылкой на источники сообщил, что власти Израиля обсуждают возможность новых ударов по Ирану в случае, если республика возобновит ядерную программу.