Fars узнал о ранении Пезешкиана при июньском ударе Израиля по Тегерану

Конфликт между Израилем и Ираном длился с 13 по 24 июня. Он начался с израильских авиаударов по территории исламской республики, что спровоцировало ответные ракетные обстрелы со стороны Тегерана. Есть погибшие и раненые с обеих сторон. В ночь на 22 июня к боевым действиям подключились Соединенные Штаты, после чего иранские силы нанесли удар по американской военной базе в Катаре.