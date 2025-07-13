Балтийский флот на учениях отработал штурм военного объекта

По сценарию учений, незаконное вооружённое формирование проникло в воинскую часть, чтобы заложить взрывчатку на складе боеприпасов. Боевики закрепились в техническом здании и оказали сопротивление охране. Подразделение антитеррора оперативно прибыло на объект, блокировало противника и под прикрытием бронетехники провело штурм, открыв огонь на поражение. Большинство условных террористов были уничтожены, а оставшиеся — обезврежены и переданы военной полиции.