Балтийский флот на учениях отработал штурм военного объекта

В Калининградской области прошли учения подразделений антитеррора Балтийского флота, поднятых по тревоге для предотвращения условного теракта на базе хранения вооружения и военной техники, сообщила пресс-служба флота.
По сценарию учений, незаконное вооружённое формирование проникло в воинскую часть, чтобы заложить взрывчатку на складе боеприпасов. Боевики закрепились в техническом здании и оказали сопротивление охране. Подразделение антитеррора оперативно прибыло на объект, блокировало противника и под прикрытием бронетехники провело штурм, открыв огонь на поражение. Большинство условных террористов были уничтожены, а оставшиеся — обезврежены и переданы военной полиции.
В ходе учений военнослужащие также отработали эвакуацию раненых, инженерную и радиационно-химическую разведку с использованием БЛА и специальной техники. В мероприятии участвовало более 100 военнослужащих и около 10 единиц техники. Антитеррористические тренировки на Балтфлоте проводятся регулярно.