Путин рассказал, что лежит в основе противоречий России и Запада

«Многие считают, и я в том числе, как ни странно, считал, что главные противоречия — это [противоречия] идеологического характера», — отметил Путин. Однако и после распада СССР «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось», добавил он. «Это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ, — отметил глава государства. — Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу все понял».