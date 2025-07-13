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Путин рассказал, что лежит в основе противоречий России и Запада

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Геополитический аспект лежит в основе противоречий России и Запада, хотя прежде казалось, что нормальным отношениям препятствует коммунистическая идеология СССР. Об этом рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин, признавшись, что и сам прежде находился в плену иллюзий относительно этого.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Многие считают, и я в том числе, как ни странно, считал, что главные противоречия — это [противоречия] идеологического характера», — отметил Путин. Однако и после распада СССР «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось», добавил он. «Это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ, — отметил глава государства. — Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу все понял».

По словам президента РФ, несмотря на все попытки донести позицию России, Запад оставался равнодушен к ее интересам и озабоченностям. «Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, — заключил глава государства. — Вот это главное, основное».