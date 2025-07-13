Условия въезда в Молдову и пребывания в стране для граждан ЕС упрощены

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Гражданам Европейского союза будут предоставлены упрощённые условия въезда в Республику Молдовы и пребывания в стране, соответствующий законопроект принял парламент во втором чтении.
Правовой акт о свободном передвижении и проживании на территории Республики Молдова граждан ЕС и членов их семей нацелен на создание четкой национальной нормативной базы, адаптированной к европейским стандартам.
Документ предусматривает права членов семей граждан ЕС, включая супругов и детей, которые смогут жить, учиться и работать в Молдове. Они будут иметь свободный доступ к рынку труда, образованию и медицинским услугам, пользуясь теми же условиями, что и граждане Республики Молдова.
Регистрация соответствующих лиц будет осуществляться Генеральной инспекцией по миграции. Граждане ЕС будут иметь право проживать на территории Республики Молдова более 90 календарных дней, если они не представляют угрозы национальной безопасности, общественному порядку и здоровью. Для получения права на проживание более 90 дней им необходимо будет получить вид на жительство. Процедура получения вида на жительство будет простой, быстрой и прозрачной. Вид на жительство будет выдаваться в течение трёх рабочих дней и будет действителен в течение 5 лет.
Проект также предусматривает условия сохранения права на проживание членов семьи, а также условия предоставления права на постоянное проживание на территории Республики Молдова после законного и непрерывного пребывания в течение не менее 5 лет. В то же время, он определяет ситуации, в которых лицам может быть запрещен въезд в страну и выезд из страны в обоснованных случаях, связанных с безопасностью, общественным порядком или здоровьем.
В настоящее время граждане Молдовы могут путешествовать в страны Шенгена без визы при наличии действующего биометрического паспорта, они могут пребывать на территории ЕС нее более 90 дней в течение 180 дней.
Однако, как планируется, с последнего квартала 2026 года граждане Молдовы должны будут подавать заявку через ETIAS до поездки в страны Шенгена и Кипр. Стоимость услуги составит 7 евро, она будет действовать до трех лет или до истечения срока паспорта. Заявка будет бесплатной для детей и граждан старше 70 лет.
Кроме того, с октября 2025 по март 2026 года будет внедрён электронный учёт пересечений границ, который предполагает сканирование лица и отпечатков пальцев вместо проставления штампов в паспорте, а также — и автоматический контроль въезда и выезда. С 1 января 2026 года Молдова начнёт выдачу обновлённых паспортов с биометрическими элементами, соответствующими требованиям ЕС и ICAO.