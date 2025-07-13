Условия въезда в Молдову и пребывания в стране для граждан ЕС упрощены

Проект также предусматривает условия сохранения права на проживание членов семьи, а также условия предоставления права на постоянное проживание на территории Республики Молдова после законного и непрерывного пребывания в течение не менее 5 лет. В то же время, он определяет ситуации, в которых лицам может быть запрещен въезд в страну и выезд из страны в обоснованных случаях, связанных с безопасностью, общественным порядком или здоровьем.