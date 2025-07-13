Смещение лидера: чем обернется противостояние Трампа и Маска

— Конечно, здесь все не так однозначно, потому что Дональд Трамп и Илон Маск — давние друзья. Их «ссора» может быть простым «пиар-ходом», который пойдет на благо экономики США, а также поможет выявить сторонников или противников двух политических лидеров. Это может быть хорошей политической игрой, которая приведет к смещению лидера страны и его замене.