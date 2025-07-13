Смещение лидера: чем обернется противостояние Трампа и Маска

Американский предприниматель Илон Маск заявил о создании новой политической силы под названием «Америка», цель которой, по его словам, — восстановить «свободу» для граждан США. Лучший молодой политтехнолог России Марк Непша рассказал «Вечерней Москве» о конфликте двух бывших друзей.
Трудности в отношениях.
На такой шаг Илон Маск решился вслед за принятием закона о повышении лимита государственного долга страны, из-за которого многие проекты Маска стало невозможно финансировать с помощью государства.
— Трамп и Маск — два авторитарных лидера, которые на протяжении всей своей карьеры достигали результата путем реализации не самых тривиальных идей. Их политический союз изначально был обречен на недолговечность, так как всегда будут находиться точки соприкосновения, приводящие к конфликтам, — отметил Непша.
В июне Маск и Трамп затеяли горячую перепалку в социальных сетях. Затем бизнесмен выразил сожаление о своих словах, признав, что его критические замечания «перешли черту».
Истоки вражды.
Американский президент допустил возможность прощения предпринимателя. Однако в начале июля Трамп упомянул, что Департамент государственной эффективности США (DOGE) может инициировать расследование в отношении Маска, который ранее руководил этим ведомством. В июне Маск и Трамп обменялись язвительными репликами в онлайн-пространстве. Позднее Илон Маск раскаялся в содеянном и уточнил, что его острые высказывания «были излишне резкими».
Еще одна пощечина президенту: громкие скандалы, в которых были замешаны политики.
— Когда Маск был на посту главы комитета по госсокращениям, то от принятых Трампом законов страдал сам, так как не мог финансировать свои же проекты. Хотя и говорил, что для него «деньги не главное», — рассказал «Вечерней Москве» Марк Непша.
Сговор технократов.
В Соединенных Штатах набирает популярность конспирологическая версия, согласно которой мнимая вражда между Илоном Маском, известным миллиардером, и действующим президентом Дональдом Трампом является тщательно спланированной постановкой. Согласно этой теории цель конфликта — отстранение нынешнего лидера страны от власти и продвижение на его пост вице-президента Джей Ди Вэнса.
Теория заговора «Темной MAGA» утверждает, что Илон Маск и другие представители технологической элиты, такие как Питер Тиль, тайно планируют подорвать власть Дональда Трампа и превратить США в «корпоративную монархию», управляемую технологическими миллиардерами. Согласно этой теории Маск изначально поддерживал Трампа, но это был лишь один из пунктов в плане, целью которого было продвижение Джей Ди Вэнса. Последний якобы и должен в конечном итоге заменить Трампа.
Ключевой фигурой в этом заговоре является Кертис Ярвин, сторонник отказа от демократии и передачи власти технологическим лидерам. Критика Илоном Маском политики Трампа, их недавняя ссора, а также вовлечение президента в скандал с Джеффри Эпштейном подпитывают эту теорию. Сторонники теории в числе доказательств заговора перечисляют: присутствие технологических миллиардеров на инаугурации Трампа, сокращение рабочих мест в правительстве под руководством Маска и продвижение Вэнса. Согласно этой политической гипотезе Трамп — «посланник хаоса», а Маск — истинный руководитель антиутопического общества, основанного на технологиях.
— Трамп, в свою очередь, на определенном этапе также обхитрил и переиграл Маска, поняв, что играть вдолгую с ним не получится — что Маск нужен был на короткий период времени, чтобы помочь Дональду Трампу избраться. Думаю, что Маск станет хорошим оппонентом в предстоящих выборах, — отметил Непша.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Константин Рудьев, военный эксперт, историк-реконструктор:
— Конечно, здесь все не так однозначно, потому что Дональд Трамп и Илон Маск — давние друзья. Их «ссора» может быть простым «пиар-ходом», который пойдет на благо экономики США, а также поможет выявить сторонников или противников двух политических лидеров. Это может быть хорошей политической игрой, которая приведет к смещению лидера страны и его замене.
Кстати, 8 июля стало известно, что Маск уже получает предложения о помощи в создании собственной политической партии.