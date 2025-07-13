Ракета компании SpaceX вывела на орбиту израильский спутник связи

«Ракета Falcon 9 стартовала с базы Космических сил на мысе Канаверал [штат Флорида] в воскресенье в рамках миссии SpaceX под названием Commercial GTO-1», — говорится в публикации.
Уточняется, Dror-1 создан преимущественно на основе технологий Израиля, разработанных в Израильской авиационной промышленности (IAI). Спутник включает в себя передовую цифровую коммуникационную нагрузку и возможности «смартфона в космосе», что обеспечивает гибкость связи на протяжении всего срока службы спутника в космосе".
Компания SpaceX 28 июня запустила с космодрома во Флориде тяжелую ракету Falcon 9 с 27 спутниками широкополосного интернета Starlink. Отмечается, что только в 2025 году организация запустила свыше 1,4 тыс. таких спутников на низкую околоземную орбиту.