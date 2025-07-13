Ракета компании SpaceX вывела на орбиту израильский спутник связи

Уточняется, Dror-1 создан преимущественно на основе технологий Израиля, разработанных в Израильской авиационной промышленности (IAI). Спутник включает в себя передовую цифровую коммуникационную нагрузку и возможности «смартфона в космосе», что обеспечивает гибкость связи на протяжении всего срока службы спутника в космосе".