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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту израильский спутник связи

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на геостационарную переходную орбиту израильский спутник связи Dror-1. Об этом 13 июля сообщили на официальном сайте SpaceX.

Источник: AP 2024

«Ракета Falcon 9 стартовала с базы Космических сил на мысе Канаверал [штат Флорида] в воскресенье в рамках миссии SpaceX под названием Commercial GTO-1», — говорится в публикации.

Уточняется, Dror-1 создан преимущественно на основе технологий Израиля, разработанных в Израильской авиационной промышленности (IAI). Спутник включает в себя передовую цифровую коммуникационную нагрузку и возможности «смартфона в космосе», что обеспечивает гибкость связи на протяжении всего срока службы спутника в космосе".

Компания SpaceX 28 июня запустила с космодрома во Флориде тяжелую ракету Falcon 9 с 27 спутниками широкополосного интернета Starlink. Отмечается, что только в 2025 году организация запустила свыше 1,4 тыс. таких спутников на низкую околоземную орбиту.