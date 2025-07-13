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Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к поиску нефтегазовых месторождений

Стороны также рассмотрели предложения по обмену геологическими данными, опытом в области современных технологий, сотрудничеству в подготовке специалистов и организации учебных программ.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 13 июля — Sputnik. Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к проектам по поиску и освоению нефтяных и газовых месторождений на своей территории, сообщает ИА «Дунё».

Ситуацию в нефтегазовой сфере обеих стран, состояние и возможности двустороннего сотрудничества в этой области, а также перспективные совместные проекты обсудили посол Узбекистана Алишер Тухтаев и министр нефти Пакистана Али Первез Малик.

Они подчеркнули необходимость создания Рабочей группы из специалистов профильных ведомств двух стран.

Пакистанская сторона высоко оценила опыт Узбекистана в нефтегазовой сфере.

«Особое внимание было уделено вопросам привлечения узбекских партнеров к проектам по поиску и освоению нефтяных и газовых месторождений на территории Пакистана, в частности к проектам по добыче и модернизации нефтеперерабатывающих заводов», — говорится в сообщении.

В ходе встречи также рассмотрели предложения по обмену геоданными, опытом в области современных технологий, сотрудничеству в подготовке специалистов и организации учебных программ.