Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к поиску нефтегазовых месторождений

ТАШКЕНТ, 13 июля — Sputnik. Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к проектам по поиску и освоению нефтяных и газовых месторождений на своей территории, сообщает ИА «Дунё».
Ситуацию в нефтегазовой сфере обеих стран, состояние и возможности двустороннего сотрудничества в этой области, а также перспективные совместные проекты обсудили посол Узбекистана Алишер Тухтаев и министр нефти Пакистана Али Первез Малик.
Они подчеркнули необходимость создания Рабочей группы из специалистов профильных ведомств двух стран.
Пакистанская сторона высоко оценила опыт Узбекистана в нефтегазовой сфере.
«Особое внимание было уделено вопросам привлечения узбекских партнеров к проектам по поиску и освоению нефтяных и газовых месторождений на территории Пакистана, в частности к проектам по добыче и модернизации нефтеперерабатывающих заводов», — говорится в сообщении.
В ходе встречи также рассмотрели предложения по обмену геоданными, опытом в области современных технологий, сотрудничеству в подготовке специалистов и организации учебных программ.