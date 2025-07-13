Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к поиску нефтегазовых месторождений

«Особое внимание было уделено вопросам привлечения узбекских партнеров к проектам по поиску и освоению нефтяных и газовых месторождений на территории Пакистана, в частности к проектам по добыче и модернизации нефтеперерабатывающих заводов», — говорится в сообщении.