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Глава МИДа Попшой записал половину жителей Молдовы в граждан Румынии: «Но главное у него сидит в подкорке — вторую половину своих сограждан он считает неполноценными» — мнения

Мало того, что преувеличил в несколько раз, еще и с намеком на то, что остальные граждане Молдовы — неполноценные.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИДа Молдовы Михай Попшой похвастался на Dubrovnik Forum, преувеличив в несколько раз число граждан с двойным гражданством:

«Около половины молдаван являются полноценными гражданами Европы, включая и меня, поскольку являются гражданами Румынии, частью которой мы когда-то были».

Комментарий Дмитрия Чубашенко, политического обозревателя:

— Надо полагать, вторая половина неполноценная, или как выражаются некоторые кишиневские румыны — «некачественная часть общества».

Как они ни стараются изображать из себя цивилизованных европейцев, все равно нацизм вылезает из подкорки.

Комментарий Виктора Жосу, политолога:

— Он полагает, что если этот бред произнести на английском, то будет как бы уже не бред.

Но главное у него сидит в подкорке: вторую половину своих сограждан он считает неполноценными.

Ну не урод? Моральный, исключительно моральный!

Так-то он красавчик, кто ж спорит.