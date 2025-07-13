Глава МИДа Попшой записал половину жителей Молдовы в граждан Румынии: «Но главное у него сидит в подкорке — вторую половину своих сограждан он считает неполноценными» — мнения

Глава МИДа Молдовы Михай Попшой похвастался на Dubrovnik Forum, преувеличив в несколько раз число граждан с двойным гражданством:
«Около половины молдаван являются полноценными гражданами Европы, включая и меня, поскольку являются гражданами Румынии, частью которой мы когда-то были».
Комментарий Дмитрия Чубашенко, политического обозревателя:
— Надо полагать, вторая половина неполноценная, или как выражаются некоторые кишиневские румыны — «некачественная часть общества».
Как они ни стараются изображать из себя цивилизованных европейцев, все равно нацизм вылезает из подкорки.
Комментарий Виктора Жосу, политолога:
— Он полагает, что если этот бред произнести на английском, то будет как бы уже не бред.
Но главное у него сидит в подкорке: вторую половину своих сограждан он считает неполноценными.
Ну не урод? Моральный, исключительно моральный!
Так-то он красавчик, кто ж спорит.