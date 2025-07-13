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Спикер парламента Гросу нашел в Молдове село, где живут патриоты

На очередном Храмовом празднике в районе, поддержавшем на президентских выборах правящую партию, ее лидер и одновременно спикер парламента похвалил местных жителей за патриотизм.

Источник: Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Спикер парламента Молдовы, лидер правящей партии PAS Игорь Гросу посетил в воскресенье Храмовый праздник в селе Богичены Хынчештского района, где выступил перед местными жителями, информирует пресс-служба законодательного форума.

Спикер отметил, что «рад видеть много красивых людей в национальной одежде», похвалив их «за патриотизм».

«Здесь живут настоящие патриоты своего народа, граждане с европейскими ценностями», — отметил Игорь Гросу.

Отмечается также, что в ходе визита спикера в населенный пункт были рассмотрены уже реализованные там проекты и намечены «планы на будущее».

В пресс-службе парламента привели также некоторую статистику, касающуюся Богичен. Так, «за последнее время было отремонтировано несколько участков дорог и построен акведук протяженностью 4,6 километра», около 150 домохозяйств получили доступ к питьевой воде. Инвестиции составили более двух миллионов леев (100,8 тысячи евро). В дальнейших планах властей — «строительство тротуаров в центре села».

На президентских выборах в прошлом году жители Хынчештского района поддержали правящую партию PAS и ее кандидата — Майю Санду. Однако во втором, решающем туре к урнам для голосования пришло меньше половины избирателей: по данным ЦИК, явка составила 40,7%.

Очередные парламентские выборы намечены в Молдове на 28 сентября 2025 года.

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