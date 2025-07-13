Лавров и Ван И встретились в Пекине

Ранее, 10 июля, господин Лавров побывал в Малайзии на мероприятиях АСЕАН. В Куала-Лумпуре министр провел встречу, в частности, с госсекретарем США Марко Рубио. На следующий день глава МИДа прилетел в Северную Корею, где встретился министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.