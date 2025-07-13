Высказывания молдавской спортсменки Анастасии Никиты — это не просто эмоциональный всплеск: «Спортивные достижения не дают иммунитета от политической глупости» — мнение

Заявить «я не опущусь до споров» — значит отказаться от диалога, от ответственности за слова и от публичной дискуссии. Напомню: демократия — это в первую очередь способность слышать тех, кто с тобой не согласен, а не карательная акция против «неправильно проголосовавших», — отметил Кориненко.