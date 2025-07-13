Высказывания молдавской спортсменки Анастасии Никиты — это не просто эмоциональный всплеск: «Спортивные достижения не дают иммунитета от политической глупости» — мнение

Александр Кориненко — о скандальных высказываниях Анастасии Никиты, молдавской спортсменки, отказавшейся помогать больной матери, и вошедшей в предвыборный список ПАС:
«Высказывания Анастасии Никиты — это не просто эмоциональный всплеск спортсменки, а тревожный симптом радикализации риторики в преддверии выборов. Когда публичная фигура, обладающая влиянием и узнаваемостью, предлагает отобрать гражданство у соотечественников и депортировать их за инакомыслие — это не полемика, а открытая антидемократическая агрессия», — отметил политолог Александр Кориненко.
Политолог подчеркнул, что «фраза “не хочу знать, что обо мне думают Мария или Ион” — звучит презрительно, высокомерно и антиграждански».
"Это не только проявление политического инфантилизма, но и прямое унижение простых людей, от имени которых Никита якобы и выступает. В нормальной демократической стране такие заявления — токсичны для любого политика, даже новичка.
Заявить «я не опущусь до споров» — значит отказаться от диалога, от ответственности за слова и от публичной дискуссии. Напомню: демократия — это в первую очередь способность слышать тех, кто с тобой не согласен, а не карательная акция против «неправильно проголосовавших», — отметил Кориненко.
По словам политолога, «сложно понять, что именно подсказывает г-же Никите ее команда — если, конечно, речь вообще идет о команде, а не о неосознанном политическом саморазрушении».
«Вся эта история — наглядный пример того, как спортивные достижения не дают иммунитета от политической глупости», — заявил Кориненко.
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