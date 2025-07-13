Молдова уже 30 лет в Совете Европы, но мониторинг до сих пор не снят — экс-премьер

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. За три десятилетия членства Молдовы в Совете Европы проблем в республике меньше не стало, а громко заявленные реформы к ощутимым результатам не привели, к таким выводам в годовщину присоединения РМ к СЕ пришел экс-премьер Владимир Филат.
При этом, отмечает он, власти предпочитают об этой значительной дате не упоминать, «когда торжественно говорят о “прогрессе”.
«За это время членство в Совете Европы дало нам поддержку и инструменты для проведения реформ, но реальность такова, что проблемы, которые послужили причиной мониторинга в 1995 году, не исчезли. Напротив, во многих отношениях они сохраняются или даже усугубились», — отмечает политик.
Среди основных таких проблем он назвал хрупкость правовых норм, политическую зависимость и избирательность судебной системы, а также то, что Молдова остается одним из самых часто осуждаемых государств в Европейском суде по правам человека.
«Свобода прессы все чаще подвергается давлению, а плюрализм мнений исчезает. Демократия остается уязвимой к злоупотреблениям и отклонениям, особенно в последние годы, а основа демократии — свободные и честные выборы — серьезно подорвана. Тем не менее власти предпочитают игнорировать эти факты и говорить о “продвижении демократии, свободе прессы и борьбе с коррупцией” так, как будто проблемы уже решены», — подчеркивает Филат.
Тот факт, что спустя 30 лет членства в СЕ Молдова так и не вышла из-под мониторинга этой организации, никак не может внушать оптимизм, отмечает политик, «потому что реформы остаются незавершенными, а воля довести их до конца скорее имитируется, чем является подлинной».
«Тридцать лет членства в Совете Европы должны стать поводом для размышлений и поворотным моментом, а не поводом для пустой пропаганды. Пришло время, наконец, начать относиться к этим стандартам с серьезностью, они жизненно важны для Республикие Молдова», — подытожил Филат.
Молдова вступила в Совет Европы 13 июля 1995 года, взяв на себя обязательство привести своё законодательство в соответствие с европейскими стандартами, включая защиту прав человека, верховенство закона и демократию.
Совет Европы был основан в 1949 году, в настоящее время в его состав входят 46 стран.