Молдова уже 30 лет в Совете Европы, но мониторинг до сих пор не снят — экс-премьер

«Свобода прессы все чаще подвергается давлению, а плюрализм мнений исчезает. Демократия остается уязвимой к злоупотреблениям и отклонениям, особенно в последние годы, а основа демократии — свободные и честные выборы — серьезно подорвана. Тем не менее власти предпочитают игнорировать эти факты и говорить о “продвижении демократии, свободе прессы и борьбе с коррупцией” так, как будто проблемы уже решены», — подчеркивает Филат.