Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС заявили о готовности ввести контрмеры против США

БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости. ЕС готов ввести контрмеры против США в начале августа, если не будет найдено решение по торговым отношениям, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: © РИА Новости

«Соединенные Штаты направили нам письмо с изложением мер, которые вступят в силу, если не будет найдено согласованное решение. Поэтому мы продлим приостановку наших контрмер до начала августа. И в то же время мы будем продолжать готовиться к контрмерам, чтобы полностью подготовиться», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Фон дер Ляйен пояснила, что ЕС подготовил уже два пакета контрмер против США, но все еще рассчитывает на заключение торговой сделки к 1 августа. Поэтому объединение будет продолжать переговоры.

Накануне Трамп объявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.

Он также предупредил, что если ЕС захочет ответить повышением собственных тарифов на американские товары, то США прибавят их величину к своим 30 процентам.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше