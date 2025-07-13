В ЕС заявили о готовности ввести контрмеры против США

«Соединенные Штаты направили нам письмо с изложением мер, которые вступят в силу, если не будет найдено согласованное решение. Поэтому мы продлим приостановку наших контрмер до начала августа. И в то же время мы будем продолжать готовиться к контрмерам, чтобы полностью подготовиться», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Фон дер Ляйен пояснила, что ЕС подготовил уже два пакета контрмер против США, но все еще рассчитывает на заключение торговой сделки к 1 августа. Поэтому объединение будет продолжать переговоры.
Накануне Трамп объявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.
Он также предупредил, что если ЕС захочет ответить повышением собственных тарифов на американские товары, то США прибавят их величину к своим 30 процентам.