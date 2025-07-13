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«Победа» подаст документы для регистрации на выборы в парламент Молдавии

«Победа» подаст документы в ЦИК Молдавии для регистрации на парламентские выборы.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 13 июл — РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок «Победа» 14 июля подаст документы в ЦИК Молдавии для регистрации на парламентские выборы, политическая сила выдвигается на них ради восстановления связей с Россией и развития сотрудничества с ЕАЭС, сообщает в воскресенье пресс-служба блока.

Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. C 20 июня начался срок подачи документов для регистрации избирательных блоков по выдвижению кандидатов в депутаты парламента республики. Крайний срок подачи заявления о регистрации избирательного блока — 13 августа. Период предвыборной агитации начинается с 29 августа, с этого дня разрешены плакаты, митинги, посты в соцсетях, реклама по радио и на телевидении. Кампания продолжается до 26 сентября включительно.

«Завтра (14 июля — ред.) наша команда подает документы в ЦИК для регистрации блока “Победа” в качестве участника парламентских выборов. Мы идем на выборы как самостоятельная сила. Наша цель — освободить страну от режима, который привел ее к экономическому краху и бедности… Мы добиваемся восстановления связей с Россией и развития сотрудничества с ЕАЭС — это отвечает интересам Молдовы и отражает выбор большинства граждан. От их имени блок “Победа” и идет на выборы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.

Поясняется, что блок «Победа» выступает также против насильственной европеизации Молдовы.

«Мы не хотим войны, массового оттока жителей и превращения страны в колонию Брюсселя», — подчеркивается в сообщении.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

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