В Молдавии назвали поправки в закон об адвокатуре рейдерским захватом

КИШИНЕВ, 13 июл — РИА Новости. Лидер входящей в молдавский оппозиционный блок «Победа» партии «Шанс» Алексей Лунгу назвал поправки в закон об адвокатуре Молдавии политическим рейдерским захватом, выразив мнение, что таким образом власти хотят подчинить себе адвокатов.
Ранее Союз адвокатов Молдавии объявил о начале всеобщей забастовки с 15 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. Законодательные инициативы угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в «политически подчиненную структуру».
«Те, кто должен защищать нас в судах, вынуждены защищать самих себя — от государства, которое внаглую ломает хребет независимой профессии. Закон, принятый парламентом 10 июля, — не реформа, а политический рейдерский захват адвокатуры. Его протолкнули без обсуждений, экспертиз и без участия самих адвокатов — тайком, в разделе “Разное”, как будто речь идет не о судьбе правовой системы страны, а о технической поправке к уставу ЖЭКа», — написал в своем Telegram-канале Лунгу.
По его мнению, поправки означают, что адвокатуру хотят подчинить власти.
«А это — прямая угроза каждому гражданину. Ведь если защитник станет зависим от власти, кто защитит тебя от самой власти? Сегодня — адвокаты. Завтра — судьи. Послезавтра — журналисты. И вот уже нет свободы, нет права на защиту, нет баланса сил. Есть только тот, у кого есть власть», — подчеркнул он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.