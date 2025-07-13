В Молдавии назвали поправки в закон об адвокатуре рейдерским захватом

«А это — прямая угроза каждому гражданину. Ведь если защитник станет зависим от власти, кто защитит тебя от самой власти? Сегодня — адвокаты. Завтра — судьи. Послезавтра — журналисты. И вот уже нет свободы, нет права на защиту, нет баланса сил. Есть только тот, у кого есть власть», — подчеркнул он.