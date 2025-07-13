«Наше правительство разваливается из-за рутинного кадрового вопроса. Провальные выборы новых конституционных судей показывают, что ХДС/ХСС и СДПГ (Социал-демократической партии. — Ред.) расходятся в позициях гораздо сильнее, чем предполагалось», — говорится в материале.
Раскол между правящими партиями Германии произошел из-за кандидатуры Фрауке Брозиуса-Герсдорфа на должность главы Конституционного суда ФРГ. Уточнялось, что выборы были отменены.
Кроме того, по данным издания, внутри партии Мерца также наблюдаются столкновения.
«Они тоже злятся. На Мерца и на (главу фракции ХДС/ХСС Йенса. — Ред.) Шпана. Потому что их канцлер нарушает свои предвыборные обещания и накапливает огромные долги вместе с СДПГ», — указала Bild.
Ранее, 11 июля, политолог Иван Мезюхо отметил, что Мерц проводит курс на милитаризацию страны, а такие действия скорее напоминают нацистскую идеологию. Кроме того, он подчеркнул, что канцлер лжет, когда говорит о том, что дипломатические методы по урегулированию украинского кризиса исчерпаны.