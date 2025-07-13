Bild сообщила о кризисе канцлерства Мерца

Ранее, 11 июля, политолог Иван Мезюхо отметил, что Мерц проводит курс на милитаризацию страны, а такие действия скорее напоминают нацистскую идеологию. Кроме того, он подчеркнул, что канцлер лжет, когда говорит о том, что дипломатические методы по урегулированию украинского кризиса исчерпаны.