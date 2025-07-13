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Bild сообщила о кризисе канцлерства Мерца

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц от альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) начал переживать кризис всего через два месяца после начала работы. Об этом 13 июля сообщила газета Bild.

Источник: Reuters

«Наше правительство разваливается из-за рутинного кадрового вопроса. Провальные выборы новых конституционных судей показывают, что ХДС/ХСС и СДПГ (Социал-демократической партии. — Ред.) расходятся в позициях гораздо сильнее, чем предполагалось», — говорится в материале.

Раскол между правящими партиями Германии произошел из-за кандидатуры Фрауке Брозиуса-Герсдорфа на должность главы Конституционного суда ФРГ. Уточнялось, что выборы были отменены.

Кроме того, по данным издания, внутри партии Мерца также наблюдаются столкновения.

«Они тоже злятся. На Мерца и на (главу фракции ХДС/ХСС Йенса. — Ред.) Шпана. Потому что их канцлер нарушает свои предвыборные обещания и накапливает огромные долги вместе с СДПГ», — указала Bild.

Ранее, 11 июля, политолог Иван Мезюхо отметил, что Мерц проводит курс на милитаризацию страны, а такие действия скорее напоминают нацистскую идеологию. Кроме того, он подчеркнул, что канцлер лжет, когда говорит о том, что дипломатические методы по урегулированию украинского кризиса исчерпаны.

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