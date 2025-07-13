Беспрозванных обсудил пониженные ставки налога на прибыль

Они рассмотрели изменения в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить пониженные ставки налога на прибыль для инвестиционных проектов, ставших резидентами особых экономических зон до 1 января текущего года.
Также были обсуждены поправки в федеральный закон, которые вводят новый праздник — День героического штурма и взятия Кенигсберга, отмечаемый 9 апреля.
Кроме того, обсуждалась возможность создания стационара для реабилитации участников специальной военной операции. Это позволит увеличить число пациентов, проходящих реабилитацию в центре «Новые горизонты», с 700 до 1200 в год.