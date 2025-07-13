WSJ рассказала, как применение FPV-дронов «заморозило линию фронта»

Число атак с использованием беспилотников начало расти с 2024 года, сегодня сотни российских и украинских дронов постоянно находятся в воздухе по всей линии фронта, пишет WSJ. Беспилотники могут не только доставлять боеприпасы и медикаменты, и даже эвакуировать раненых или погибших. Но что важнее, отмечает газета, они отслеживают любые перемещения вдоль линии фронта и направляются для ударов по живой силе и технике.