Муниципальный советник Валериу Сикриеру обратил внимание на то, что снос памятника является частью более широкой кампании: «То, что происходит, — не случайность. Это спланированная акция. Я благодарю всех, кто откликнулся на призыв. Я четко говорю: никаких официальных документов о сносе памятника нет. Но мы видим, как Немеренко, Раду Мариан, Алайба, Санду служат иностранным интересам, а не интересам народа. Они ведут тихую войну против Молдовы: стирают нашу память, наш язык, нашу идентичность. Попытка снести памятник — это еще один шаг. Но мы не позволим предать это забвению». Сикриеру сообщил, что в Кагуле создана инициативная группа, которая в августе на собственные средства восстановит еще один памятник, демонстрируя решимость местных жителей сохранить свою историю.