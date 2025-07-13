Массовый протест против сноса памятника Т-34, посвященного героям Великой Отечественной войны, прошел в Кагуле.
Сотни жителей Кагула собрались на митинг в защиту памятника Т-34, установленного в 1975 году в память о павших героях Великой Отечественной войны. Поводом для протеста послужило предложение Министерства здравоохранения в лице министра Аллы Немеренко расширить районную больницу за счет сноса мемориального комплекса. Местные жители расценили это решение как попытку стереть историческую память и опорочить героев, которые спасли нашу землю от нацизма.
У манифестантов в руках были плакаты: «Не трогайте нашу память!», «Кагул не забывает своих героев!», «Т-34 — символ Победы!» и «Алла Немеренко — позор молдавской земли!». Они решительно осудили намерение властей приравнять СССР к фашизму, назвав это надругательством над памятью тех, кто боролся за свободу.
«Это не просто акт вандализма, а намеренное оскорбление тех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу», — заявили участники акции.
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«Мы обязаны защищать историческую правду и память о героях. Я считаю намерения Аллы Немеренко и правительства кощунством. Этот памятник — не просто танк, это символ жертв за освобождение Молдовы в 1940 и 1944 годах», — заявил он.
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«Под тем деревом лежал мой отец. Был черный мрамор, но все разбили. Вместо того чтобы восстановить памятники и вернуть надписи, они хотят снести танк. Моим детям что я скажу? Идите посмотрите на камень, там был ваш дедушка. Алла Немеренко предлагает снести памятник, чтобы расширить больницу. Пусть ищет место у себя дома! Этот танк — не просто памятник, это история Кагула, память о тех, кто погиб», — заявила она.
Андрей Попа, гражданский активист, решительно осудил действия властей: «Сегодня мы стоим на земле, где наши предки защищали Молдову от фашистов. Мы здесь, чтобы громко сказать НЕТ тем, кто хочет стереть из памяти народа эти страшные годы. Требуем: руки прочь от молдавских памятников! Осуждаем попытки власти переписать историю и вырвать из сердец благодарность тем, кто отдал жизнь за нашу землю. Госпожа Немеренко, разрушая этот памятник, вы не построите ничего нового. Вы уничтожаете фундамент народной памяти, благодарности и совести».
«С предложением снести памятник Т-34 выступила министр здравоохранения Алла Немеренко, которая со смехом заявила в парламенте, что расширение районной больницы будет построено “на месте танка”. Памятник, установленный 9 мая 1975 года, является частью охраняемого государством мемориального комплекса, и снести его — значит нарушить закон, предупреждает Алексей Петрович, глава Комитета “Победа”.
«Мемориальный комплекс входит в список памятников, охраняемых государством. Конечно, министр культуры Продан, страдающий амнезией и проявлениями латентной формы нацизма, вместе со своей коллегой Аллой Немеренко смогут “найти лазейку”, но мы будем внимательно следить за их действиями», — заявил Петрович.
Еще одна протестующая обратилась непосредственно к министру Немеренко: «Я пришла, потому что мой дядя погиб за нас. Мы живем, наши дети и внуки живут благодаря тем, кто отдал свою жизнь. Как кто-то может хотеть снести этот памятник? Это невозможно. У меня слезы на глазах. Алла Немеренко предложила его снести! Она должна подумать, за кого погибли наши бабушки и дедушки. О чем она думает? Мы должны чтить память, а не стирать ее. Это несправедливо».
ХХХ Голоса людей раздавались как крики души: «Скажите, что бы вы ответили своему отцу, если бы он сейчас встал и спросил — “что ты творишь, дочь? Мирное небо над вашей головой — это благодаря нам, защитникам.
А вы что делаете? «Что бы вы сказали своему отцу? Как можно так безжалостно топтать память? Неужели в Кагуле не осталось другого места для строительства больницы? У нас предостаточно земли! Товарищи, одумайтесь! Что вы творите? Неужели вы не боитесь Бога?».
Участники также принесли портрет отца Аллы Немеренко, бывшего солдата Красной армии, чтобы подчеркнуть: его память предана.
Муниципальный советник Валериу Сикриеру обратил внимание на то, что снос памятника является частью более широкой кампании: «То, что происходит, — не случайность. Это спланированная акция. Я благодарю всех, кто откликнулся на призыв. Я четко говорю: никаких официальных документов о сносе памятника нет. Но мы видим, как Немеренко, Раду Мариан, Алайба, Санду служат иностранным интересам, а не интересам народа. Они ведут тихую войну против Молдовы: стирают нашу память, наш язык, нашу идентичность. Попытка снести памятник — это еще один шаг. Но мы не позволим предать это забвению». Сикриеру сообщил, что в Кагуле создана инициативная группа, которая в августе на собственные средства восстановит еще один памятник, демонстрируя решимость местных жителей сохранить свою историю.
Николай Боженко, другой активист, подчеркнул солидарность сообщества: «Мы собрались всего за несколько часов, и люди продолжают приходить. Мы здесь, чтобы сказать твердое НЕТ. Не все решается в Кишиневе. Спасибо, что мы вместе. Мы идем вперед».
Организаторы митинга призвали власти прислушаться к голосу народа и отказаться от планов сноса.
«Правительство причинило достаточно вреда своему народу. Пожалуйста, оставьте памятник в покое. Большинство людей выступают против сноса. Это священное место, его нельзя трогать», — заявил один из участников. Местные жители отметили, что в Кагуле достаточно земли, чтобы расширить больницу, не уничтожая при этом символ победы и коллективной памяти.
Протест в Кагуле отражает более широкую напряженность в молдавском обществе в связи с сохранением исторической памяти и обвинениями в русофобии власти PAS.