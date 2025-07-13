Глава ФБР опровергает слухи о своей отставке на фоне скандала о деле Эпштейна

Директор ФБР Кэш Пател опроверг широко разошедшиеся слухи о своей отставке. Как пишет The Guardian, эти слухи возникли на фоне возмущения многих сторонников президента Дональда Трампа — активистов движения Make America Great Again (MAGA) — окончательным решением Минюста США закрыть дело Джеффри Эпштейна. Напомним, на минувшей неделе ФБР и министр юстиции Пэм Бонди объявили, что Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством (а не был убит, как уверены многие сторонники господина Трампа) и у него не было никакого «списка клиентов», на существовании которого те же MAGA-активисты настаивают.