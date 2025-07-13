Глава ФБР опровергает слухи о своей отставке на фоне скандала о деле Эпштейна

«Эти теории заговора — просто неправда и никогда правдой не были, — написал господин Пател в соцсетях.— Для меня честь служить президенту США, и я продолжу это делать до тех пор, пока он будет ко мне обращаться».
Как сообщают осведомленные источники NBC News, из-за решения Минюста США якобы произошел серьезный конфликт между замдиректора ФБР Дэном Бонджино, MAGA-активистом, и генпрокурором США Пэм Бонди. По словам источника, «Бонджино вне себя от ярости» и «угрожает уволиться», «если не уволят Пэм». Президент США Дональд Трамп на днях назвал госпожу Бонди «великолепной», а свою администрацию — «идеальной». Господин Трамп заявил, что его оппоненты — «леворадикалы» — пытаются очернить работу офиса президента с помощью дела бывшего финансиста Джеффри Эпштейна.