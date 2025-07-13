В КНДР заявили о готовности ответить на любые угрозы со стороны США и Японии

Как указало агентство, США продолжают наращивать свои силы на Корейском полуострове, что создает угрозу безопасности КНДР. Уточняется, что США, Япония и Южная Корея превращаются в трехсторонний военный альянс. Это свидетельство того, что в любой момент может настать «фаза непредсказуемой военной конфронтации». В связи с этим, отмечает ЦТАК, ответные меры со стороны КНДР — «суверенное право» государства.