Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине

«Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие “горячие” темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове», — отметило ведомство.