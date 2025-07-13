Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили украинский кризис, подтвердили взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, сообщил МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие “горячие” темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове», — отметило ведомство.

Лавров провел переговоры с Ван И в Пекине, куда глава российского МИД прибыл для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.

Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы Москвы и Пекина, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии.

«Министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия, углубленно обсудили двустороннюю повестку с акцентом на реализацию майского саммита в Москве. Стороны также коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую», — указали в МИД России.

Лавров и Ван И также подробно обсудили вопросы взаимодействия в рамках ШОС. Особое внимание они уделили содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств — членов ШОС, а также встречи на высшем уровне в формате «ШОС плюс».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше