Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине

«Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие “горячие” темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове», — отметило ведомство.
Лавров провел переговоры с Ван И в Пекине, куда глава российского МИД прибыл для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.
Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы Москвы и Пекина, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии.
«Министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия, углубленно обсудили двустороннюю повестку с акцентом на реализацию майского саммита в Москве. Стороны также коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую», — указали в МИД России.