В Молдове построят HiTech Park, проект рассчитан на 30 лет

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. В Молдове планируется создать Парк передовых технологий Moldova HiTech Park, соответствующий законопроект принял во втором чтении парламент на итоговом заседании весенней сессии.
Проект Moldova HiTech Park имеет национальное значение, он рассчитан на 30 лет. Местом расположения парка выбран пригород Кишинева Ставчены, объект разместится на площади около 50 гектаров на землях, находящихся в государственной собственности. Отмечается, что это будет микрогород с многофункциональной инфраструктурой: офисными зданиями, лабораториями, исследовательскими помещениями, университетскими кампусами, жилыми зонами, конференц-центрами, испытательной и прототипной инфраструктурой. Парк сможет обеспечить более 21 тысячи рабочих мест в технологических областях и привлечёт инвестиции на сумму более 200 миллионов евро.
Moldova HiTech Park объединит научно-исследовательские и опытно-конструкторские структуры, инкубацию стартапов, привлечение частных инвестиций, трансфер технологий, университетское образование и непрерывное обучение и будет функционировать как экономическая зона и как интегрированная инновационная экосистема.
Проект планируется внедрять поэтапно, указан и пятилетний первоначальный период разработки. Для финансирования первоначальных затрат на создание инфраструктуры и функционирование органа управления парком будут привлечены финансовые ресурсы, предусмотренные Планом экономического роста Республики Молдова, разработанным совместно с Европейским союзом и предусматривающим выделение до 200 миллионов евро на развитие промышленных и инновационных зон на период 2024—2027 годов.