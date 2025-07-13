В Молдове построят HiTech Park, проект рассчитан на 30 лет

Проект Moldova HiTech Park имеет национальное значение, он рассчитан на 30 лет. Местом расположения парка выбран пригород Кишинева Ставчены, объект разместится на площади около 50 гектаров на землях, находящихся в государственной собственности. Отмечается, что это будет микрогород с многофункциональной инфраструктурой: офисными зданиями, лабораториями, исследовательскими помещениями, университетскими кампусами, жилыми зонами, конференц-центрами, испытательной и прототипной инфраструктурой. Парк сможет обеспечить более 21 тысячи рабочих мест в технологических областях и привлечёт инвестиции на сумму более 200 миллионов евро.