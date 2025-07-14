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«Гордимся!»: Рустам Минниханов отметил успех Вероники Кудерметовой на Уимблдоне

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале обратил внимание на значимое достижение российской теннисистки Вероники Кудерметовой.

Источник: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова

Уроженка Казани стала победительницей парного турнира на Уимблдоне-2025.

В посте он опубликовал фотографию спортсменки и написал:

«Наша Вероника Кудерметова — победительница парного Уимблдона-2025!!! Горурланабыз!» — что в переводе с татарского означает «Гордимся!».

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