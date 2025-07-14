«Гордимся!»: Рустам Минниханов отметил успех Вероники Кудерметовой на Уимблдоне

Уроженка Казани стала победительницей парного турнира на Уимблдоне-2025.
В посте он опубликовал фотографию спортсменки и написал:
«Наша Вероника Кудерметова — победительница парного Уимблдона-2025!!! Горурланабыз!» — что в переводе с татарского означает «Гордимся!».
Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.Читать дальше