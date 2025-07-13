Захарова с иронией прокомментировала новость о сокращениях в Госдепе

Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на информацию, что в Госдепе сократили 1 300 человек в рамках реформы госрасходов, при этом сотрудники заявляют о нарушении прав человека.
«Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны них ровняться», — отметила она.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше