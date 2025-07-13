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Захарова с иронией прокомментировала новость о сокращениях в Госдепе

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала новость о сокращении сотрудников в Госдепартаменте США, указав на несоответствие действий американских властей их заявлениям о соблюдении прав человека.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на информацию, что в Госдепе сократили 1 300 человек в рамках реформы госрасходов, при этом сотрудники заявляют о нарушении прав человека.

«Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны них ровняться», — отметила она.

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