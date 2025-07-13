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Захарова иронично прокомментировала массовые сокращения в госдепе США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепартаменте США, отметив, что уволенные дипломаты называют случившееся нарушением прав человека.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепартаменте США, отметив, что уволенные дипломаты называют случившееся нарушением прав человека.

«В госдепе сократили 1300 человек в рамках реформы госрасходов», — указала Захарова. Именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека «канонически соблюдаются только в США». Захарова в своём Telegram-канале отметила, что из-за этого сложившаяся ситуация выглядит забавно.

Ранее Ассошиэйтед Пресс передавало: госдеп США увольняет свыше 1300 карьерных дипломатов и чиновников в соответствии с планом администрации президента США Дональда Трампа по реорганизации ведомства.

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