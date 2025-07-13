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Захарова с сарказмом отреагировала на новость о сокращениях в Госдепе

Госдепартамент США начал масштабное сокращение персонала с 11 июля.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сарказмом прокомментировала информацию о сокращении штата Госдепартамента США в контексте оптимизации государственных расходов.

«Они уверяют, что это нарушение прав человека. Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них равняться», — отметила Захарова в своем официальном Telegram-канале.

Ранее агентство Associated Press информировало, что с 11 июля Госдепартамент США начал масштабное сокращение персонала.

Накануне Захарова также сообщила, что вопрос урегулирования на Украине был приоритетной темой на переговорах главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Малайзии.

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